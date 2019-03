Obbligo RCA e targa personale: le ultime novità del settore automobilistico

- Di recente il settore automobilistico si è trovato al centro di diversi cambiamenti importanti: da un lato si nota l’inasprimento delle sanzioni comminate a chi circola senza la copertura assicurativa, dall’altro la possibile introduzione della targa personale. Due argomenti che richiedono uno studio approfondito per capire bene di cosa di tratta e quali cambiamenti verranno accusati dai cittadini della Penisola.



Perché è obbligatorio stipulare un RCA

La stipula di un’assicurazione auto è uno step necessario per poter circolare regolarmente in strada con la propria vettura, anche se in tanti ancora oggi non si curano di questo obbligo imposto dal codice della strada (articolo 193). Chi non si attiene alle regole rischia una sanzione amministrativa molto salata, aumentata di recente agli 841 euro minimi fino ad arrivare anche oltre i 3mila euro (3.287 euro, per la precisione). Poi si può ottenere una riduzione fino al 25% nel caso in cui si versi la somma della multa entro i primi 30 giorni che seguono la scadenza della precedente assicurazione. Bisogna specificare che, al di là della sanzione, la legge prevede anche il sequestro della vettura: in tal caso, per rientrare in possesso dell’auto il proprietario dovrà pagare – oltre alla multa – anche le spese di custodia, trasporto e prelievo della macchina. Se l’automobilista è recidivo, la sanzione amministrativa comminata può anche essere raddoppiata. Ne consegue l’importanza di sottoscrivere un RCA conveniente il prima possibile. Al contrario di quanto si possa pensare, ci sono diversi modi per risparmiare sulla polizza: si deve innanzitutto scegliere la compagnia migliore facendo attenzione alle garanzie accessorie e cambiare polizza di frequente per sottoscrivere quella più innovativa. A proposito di novità, ora per esempio si trovano tante compagnie online che danno la possibilità di calcolare rapidamente il preventivo dell’assicurazione per la propria auto con targa alla mano. Altre opzioni utili a risparmiare su questa voce di spesa sono le assicurazioni a tempo e l’installazione della scatola nera sul veicolo.



Cos’è la targa personale

A proposito di targa vale la pena parlare della novità che è già sulla bocca di tutti: l'eventuale introduzione della targa personale ha già iniziato a suscitare non poche perplessità tra gli automobilisti della Penisola. La principale novità sta nel fatto che la targa non verrà assegnata ad un veicolo, ma al proprietario dello stesso: da ciò ne consegue che, in caso di passaggio di proprietà della vettura, il venditore dovrà comunque mantenere quella targa personale per i successivi 15 anni. Si tratta di una misura pensata per portare un risparmio economico all'automobilista: avendo già la propria targa, eviterà di spendere 41 euro per la nuova, quando deciderà di acquistare il prossimo veicolo (che verrà appunto consegnato senza targa). Va da sé che questa norma, qualora dovesse passare, interesserà sia le auto nuove, sia la compravendita di vetture usate. Naturalmente l'abbinamento fra targa e individuo verrà segnato presso i registri pubblici appositi. L'unica eccezione a questa regola apparterrebbe ai veicoli identificati come di interesse storico o collezionistico.



Il mondo dell’automotive è in fermento e si prepara a cambiamenti notevoli: conoscere le novità e muoversi di conseguenza diventa pertanto fondamentale.