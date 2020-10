Nuovo centro estetico a Santo Stefano Magra: il Salone di Bellezza di Maria Cucinelli

- Scommessa già vincente quella di Maria Cucinelli, giovane e preparata professionista che dopo anni di studio, formazione ed esperienza, ha realizzato il suo grande sogno: aprire il suo salone dedicato alla bellezza e al benessere.



A Santo Stefano Magra in zona Decathlon, all'interno di uno spazio elegante e arredato con cura, puoi trovare tutto ciò che un centro estetico moderno può offrire: dai massaggi manuali ai trattamenti corpo drenanti, dall'epilazione con cera all'epilazione laser, dalla semplice manicure all'applicazione di smalto semipermanente e ricostruzione unghie con gel.



Ma il vero punto di forza del centro estetico è la proposta di una vasta gamma di trattamenti altamente specializzati per la cura del corpo: il trucco permanente per la ricostruzione delle sopracciglia che comprende sia dermopigmentazione che microblading, il needling per la cura della pelle, la laminazione ciglia per avere uno sguardo aperto e intenso.





SALONE DI BELLEZZA DI MARIA CUCINELLI

www.cucinelliestetica.it

Facebook e Instagram: /cucinelliestetica



Tel. 345 939 9726