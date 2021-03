Nasce EDRAWMAX, software completo per impianti elettrici

- Schemi elettrici: cosa sono e come disegnarli





Come in qualsiasi ambito, anche in quello elettrico alla base del risultato troviamo una progettazione corretta. Come facilmente intuibile, a giocare un ruolo fondamentale proprio nella fase della progettazione troviamo gli schemi elettrici. Tradizionalmente questi venivano disegnati semplicemente su un foglio di carta, ma ancora una volta l’innovazione tecnologica ha cambiato le carte in tavola. Oggi si ricorre al computer e ad un software lettore di schemi elettrici, e tutto risulta più facile e immediato. Vediamo insieme come.



Software per schemi elettrici

Come anticipato, alla base della realizzazione di un impianto elettrico troviamo la progettazione, fase che passa necessariamente dal disegno di uno schema elettrico. Grazie all’innovazione tecnologica oggi è molto più semplice disegnarne uno rispetto al passato, dato che si ricorreva al tradizionale foglio di carta. Ovviamente il dispendio di tempo con questo metodo era molto grande. Oggi invece esistono moltissimi software in grado di semplificare la vita sotto questo aspetto.

Alcuni di questi sono molto noti nel mondo della progettazione professionale, ma solitamente hanno costi piuttosto proibitivi. Altri invece, sono gratuiti, ma altrettanto spesso si tratta di programmi con limiti evidenti in termini di funzionalità. Altri ancora sono realizzati dalle medesime aziende che producono materiali elettrici, ma chiaramente il funzionamento è limitato al loro ecosistema. Per ogni regola però, esiste un’eccezione, che in questo caso proviene da EdrawMax.



Schemi elettrici: i simboli

A prescindere da come lo schema elettrico sia realizzato, quindi attraverso un comune foglio o un software specifico, i segni grafici sono sempre i medesimi e stabiliti dalle attuali normative di settore. Gli elementi più comuni presenti in uno schema elettrico sono la terra, l’alimentazione, i dispositivi di uscita, il gate logico, i resistori, ed altri ancora. Ad ogni modo, all’interno del software EdrawMax è presente un’apposita sezione con l’elenco dettagliato.

Quando si disegna uno schema elettrico inoltre, è necessario che sia corretto e chiaro da leggere, e per questo motivi è opportuno ad esempio che il diagramma possa mostrare la direzione esatta dei terminali negativo e positivo di ciascun componente, ma anche che i fili di collegamento siano disegnati come linee rette. Infine, ma non da ultimo, altrettanto importante è ridurre ai minimi termini gli incroci di filo, organizzando preventivamente il posizionamento.



EdrawMax e la lettura schemi elettrici

Un software professionale per il disegno di schemi elettrici permette di progettare con accuratezza e qualità, e chiaramente agevola la lettura dello schema circuito elettrico. Abbiamo detto che un’ottima soluzione in tal senso è EdrawMax, applicazione realizzata in maniera apposita per questo scopo in grado di automatizzare le operazioni, e per questo motivo consente di risparmiare moltissimo tempo. Uno dei pregi principali del programma è relativo alla sua semplicità di utilizzo.



L’interfaccia grafica infatti, richiama molto da vicino i software di casa Microsoft, e per questo motivo la curva di apprendimento è relativamente breve. Un altro vantaggio dato dal software è che è in grado di funzionare su una pluralità di sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, e persino Linux. Attraverso un elenco davvero completo di componenti elettrici e di simboli, il programma si presenta come uno dei più completi e di facile utilizzo in circolazione.



Etichettare i componenti, come personalizzare i colori delle linee, sono tutte operazioni che si rivelano semplici e intuitive. Una volta terminato il progetto, all’utente non rimarrà altro che procedere con la fase di esportazione, e anche sotto questo aspetto EdrawMax si comporta molto bene, con un’alta compatibilità. Tra i principali formati disponibili troviamo PDF, PNG, Visio. SVG, ed altri ancora, senza dimenticare la possibilità di creare più di 280 tipologie differenti di diagrammi