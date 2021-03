Mirabello Gourmet, la qualità "vista mare"

- Dal 2015 inserito nell’esclusiva cornice del Porto Mirabello, nel Golfo dei Poeti, il Mirabello Gourmet è una “bottega” che dà la possibilità di assaggiare prodotti di alta qualità sorseggiando un bicchiere di buon vino e di acquistare dalla sua fornita dispensa.

“Taste & Buy - assaggia e compra”, è infatti da sempre l’idea fondante del Mirabello Gourmet, il tutto davanti a splendidi yacht in una piacevole atmosfera informale.

ENOTECA e BOTTEGA sono le 2 anime di questo Gourmet vista mare, che ha come obiettivo la ricerca e la selezione di materie prime e prodotti di alta qualità da proporre a prezzi accessibili.

Al suo interno è presente una splendida selezione dei più pregiati prodotti italiani ed esteri: dalle ostriche ai salumi di pesce, dal caviale ai tartufi al Foie Gras.

Potrete assaggiare il prezioso prosciutto Patanegra, i salumi di Mangalica e moltissimi prodotti dell’alta norcineria italiana ed un’ampia selezione di formaggi italiani e francesi.

Sugli sca?ali trovano spazio paste artigianali, sughi, sottoli, olii, conserve, tè, ca?è ed una pasticceria che vizia sia gli occhi che il palato.

Questo assortimento di prelibatezze gastronomiche è accompagnato da una vasta cantina che conta più di 20 produttori di Champagne ed innumerevoli etichette di vini provenienti da mezzo mondo.

Scegliere vi sembra complicato? A vostra completa disposizione c’è una preparata Sommelier pronta ad aiutarvi.

Il Mirabello Gourmet è il luogo ideale anche per un pasto veloce, un pranzo di lavoro o un aperitivo davanti al mare, insomma una pausa in città che vi farà sentire in vacanza!

Ma non solo… Vi manca la Fiera? Anche quest’anno lo staff del Mirabello Gourmet ha pensato per voi al “Box S. Giuseppe” (focaccia, porchetta, birra e brigidini) che potrete ordinare attraverso la nostra APP (scaricabile per IOS o Android https://www.mirabellogourmet.it/app/) scegliendo se ritirarlo in negozio o riceverlo comodamente a casa.

Visita il sito (https://mirabellogourmet.shop/) per scoprire tutte le novità e il nuovissimo Shop on-line.