Mai visto un usato così… GinoStore sbarca a La Spezia con un nuovo Temporary Outlet!

- Il concessionario cuneese leader da 60 anni del settore auto si espande e dopo l’acquisizione delle sedi Policar di Pisa, Lido di Camaiore e Sarzana, in terra toscana arriva a La Spezia con l’apertura del GinoStore Temporary Outlet.



Il Gruppo Gino con sede a Cuneo – leader nazionale per il settore auto da oltre 60 anni e concessionario ufficiale dei brand Mercedes-Benz, Amg, Smart, Bmw, Mini, Maserati, Lotus,

Volvo, Skoda e Aston Martin – si espande così nel Centro Italia grazie all’apertura di un nuovo Temporary Outlet a La Spezia, GinoStore, il segmento usato garantito e km0 della concessionaria cuneese. “Il nostro obiettivo è quello di accrescere la nostra presenza sul territorio e di essere un punto di riferimento del settore non solo in Piemonte e Liguria Ovest, ma in tutto il Nord e buona parte del Centro Italia”, ha spiegato il direttore generale Alessandro Gino.



Fin dal 2016 il GinoStore ha vissuto anni importanti di cambiamenti ed espansione a partire dalla rinascita del brand, che ha fatto i suoi primi passi in un intenso programma di rilancio, i cui pilastri sono politiche di trasparenza, ampia scelta, servizio al cliente, al fine di proporre il proprio usato quale valida alternativa al nuovo in termini di sicurezza, prestazioni e rapporto qualità/prezzo.



L’usato garantito

Nel proporsi come attore affidabile del mercato dell’usato, il brand GinoStore ha creato la propria reputazione non soltanto beneficiando dell’esperienza e della professionalità del gruppo, ma soprattutto stabilendo per la propria offerta degli standard qualitativi, che costituiscano una garanzia per il cliente. A partire da una politica di prezzi trasparenti, e allo stesso tempo competitivi, fino ad un sistema di controllo preventivo dei veicoli, che sono sottoposti a verifiche rigorose che ne garantiscono la qualità. Tra questi, un team dedicato si occupa di certificare i km delle auto e di realizzare test elettronici e meccanici. In aggiunta, GinoStore si avvale dei programmi

di certificazione promossi dai Brand rappresentati dal gruppo (Mercedes-Benz Certified Sm,art, Bmw Premium Selection, Volvo Selekt). In un’ottica di proporre un servizio a 360°, tutti i pacchetti comprendono attestazioni di qualità delle vetture, sistemi di garanzia e di mobilità a livello Europeo.



Una risposta a tutte le richieste

La parola chiave di GinoStore è “varietà”. In primo luogo in termini di assortimento, che comprende centinaia di modelli a basso chilometraggio appartenenti a ben 11 case automobilistiche, per soddisfare ogni esigenza di guida. Oltre a ciò, GinoStore offre diverse soluzioni di protezione auto e di finanziamento studiate ad hoc per offrire un servizio integrale e personalizzato.

In sostanza, entrare in salone GinoStore significa fare un primo passo verso affidabilità e sicurezza.