Lemporio: la spesa a casa tua!

- L’Emporio Srl nasce a Marzo 2020 in piena emergenza sanitaria per offrire un servizio di prima necessità ai propri concittadini della provincia della Spezia. L’azienda, che durante il lockdown ha assistito ad un forte ridimensionamento del proprio core business, il servizio del settore HORECA (Hotel e Ristorazione), ha dovuto rivalutare le proprie priorità e fare di necessità virtù. L’attività si è sviluppata tramite il semplice passaparola fino ad arrivare alla vendita online a seguito della pubblicazione del sito web.



Il servizio de 'Lemporio', che copre l’intera provincia, è attivo tutti i giorni dalle 7 alle 21 e mira ad agevolare i clienti e le loro esigenze in termini di orari e luoghi di consegna. La possibilità di ordinare la propria spesa direttamente dal sito internet o rivolgendosi agli incaricati alla vendita presenti sul territorio, permette ai consumatori di riceverla comodamente nelle proprie case con tempi di consegna di sole 24/48 ore dal ricevimento dell’ordine.



L’assortimento dei prodotti proposti da 'Lemporio' è in continuo aggiornamento, segue sia la stagionalità dei consumi sia i consigli ricevuti quotidianamente dai clienti e comprende generi alimentari selezionati e articoli di prima necessità per la cura della casa, tutto ad un prezzo in linea con i più noti supermercati della zona.

Lemporio, rispetto ai concorrenti locali, non applica spese di consegna ed a fronte di una spesa minima di 20 € permette di accedere completamente al servizio. Il vantaggio più rilevante che il servizio de 'Lemporio' offre ai propri consumatori è quello di non doversi più recare a fare la spesa e permette loro di ritagliarsi del tempo da dedicare ai propri interessi. L’obiettivo de Lemporio è semplificare la vita delle persone. Il consiglio ai lettori è quello di accedere al sito www.emporiosrl.com e consultare il catalogo; dal click alla dispensa di casa è un attimo!



