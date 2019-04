Le stampanti multifunzione sempre al passo con i tempi

- Qualche anno fa c'era chi le riteneva in via di estinzione, per lo meno nelle case degli italiani. Le stampanti si stanno invece prendendo una rivincita ritornando a essere uno dei dispositivi tecnologici più ricercati nei centri commerciali e nei negozi specializzati in informatica. L'avvento dello smart working ha infatti riportato migliaia di persone che lavorano da casa ad avvertire la necessità di riportare su carta documenti e grafici, per una consultazione più comoda e che consente di staccare per un po’gli occhi dallo schermo.

Nella società 4.0 dici “stampante” e l'interlocutore ipertecnologico pensa subito a quella 3D, ma, come dicevamo, per molti le cose stanno non sono esattamente così. Anche perché il 3D printing non è benaccetto e/o utile in qualsiasi situazione.



Non solo negli uffici, ma sempre più spesso anche nelle abitazioni, si stanno diffondendo stampanti multifunzione, in grado di trasformarsi all'occorrenza in fotocopiatrici o scanner ad alta risoluzione.

Strumenti sempre più complessi, che ampliano a dismisura l'orizzonte delle possibilità di utilizzo e che pertanto meritano di essere scelti e gestiti con attenzione, magari affidandosi a qualche guida online, come quella stilata da TonerPartner.

I problemi che si possono presentare vanno dall'essiccazione dell'inchiostro all'interno della cartuccia al mancato riconoscimento della stampante da parte del computer sino all'inceppamento dei fogli, e per tutti ci sono soluzioni più o meno semplici e intuitive. Ma ricordate: conviene mettere le mani su questi dispositivi solamente se si è sicuri di quello che si fa, perché altrimenti si rischia di peggiorare la situazione e di andare verso la scadenza anzitempo della garanzia, se non addirittura di rompere involontariamente l’apparecchio stesso con conseguente dispendio di energie e soldi. Tutte situazione che vogliamo assolutamente evitare!



Tra le operazioni più banali c'è certamente la sostituzione delle cartucce, da effettuare tenendo ben presente che l'acquisto può sempre essere fatto risparmiando ed evitando inutili sprechi, ad esempio, comprando le cartucce online e/o in stock, prediligendo quelle riciclabili e a basso impatto ambientale per una stampante delle caratteristiche green. Comprare cartucce a basso impatto ambientale è un dovere morale che ognuno di noi dovrebbe sentire per evitare che la diffusione delle stampanti in casa coincida con un aumento dei rifiuti non biodegradabili e alla rovina dell’ecosistema. E, sempre mantenendo elevata l'attenzione per l'ambiente, bisogna ricordarsi di smaltire le cartucce esauste nella maniera corretta, anche per evitare sanzioni che possono essere anche molto salate.

Infine, ma non meno importante, attenzione alla carta! Evitiamo gli sprechi usando quella riciclata e, se non è possibile, ricordiamoci di stampare fronte retro per evitare sprechi.