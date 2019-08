La pallanuoto torna sotto il castello grazie agli atleti del Lerici Sport

- Back in time. Dove tutto ebbe inizio.

Dove per la prima volta dei ragazzi di Lerici giocarono a pallanuoto, dando vita ad una tradizione sportiva che ancora oggi regala gioie, emozioni soddisfazioni.

Si tornerà a giocare sotto il Castello di Lerici, in una delle cornici naturali più belle e caratteristiche del Golfo dei Poeti.



Sabato 24 e domenica 25 agosto 2019, dalle 16 alle 20 nello specchio di mare antistante la Calata Mazzini a Lerici, si svolgerà il primo torneo di Beach Waterpolo.



"Cogliendo l’occasione della vittoria del 7 Bello al mondiale, vogliamo dare spazio a questo fantastico sport che ha da sempre caratterizzato la nostra città. Al torneo - spiegano dal Lerici Sport - prenderanno parte otto squadre che vedranno coinvolti sia maschi che femmine, dai più giovani e ai “diversamente giovani”. Le squadre saranno organizzate in due gironi; le prime due classificate accederanno alle semifinale e successivamente alle finali 3-4 posto e la finalissima 1-2 che proclamerà la prima squadra vincitrice del torneo".

Alla manifestazione saranno presenti arbitri internazionali.



Oltre questo premio verranno consegnati anche al miglior marcatore e miglior marcatrice.

La premiazione si svolgerà in Piazza Mottino a Lerici, a partire dalle 21.



L’evento sarà completamente ecosostenibile e plastic free, e proprio per questo abbiamo ottenuto patrocini importanti oltre a quello del Comune di Lerici, ovvero Sea Shepherd e SiBiotec. Oltre allo sport e al divertimento per noi è importante anche la salvaguardia dell’ambiente e del mare.



Ci auguriamo che questa iniziativa possa crescere negli anni e continuare a lungo, per promuovere lo sport e l’educazione ambientale e che possa diventare un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di pallanuoto e non solo.



Facebook: Lerici Beach Waterpolo



Instagram: @lericibeachwaterpolo



ORGANIZZATORI: Ylenia Bertonati e Riccardo Virdis per il Lerici Sport