La Spezia-Levanto, un itinerario turistico che passa dalla Val di Vara

- Spostarsi in libertà sul territorio della Spezia, nel Golfo dei Poeti, alle Cinque Terre e in Val di Vara con il servizio Transfer di Doin Italy. Ogni giovedì dal 1° agosto è garantito l'itinerario turistico dalla Spezia a Levanto con partenza unica alle 8.45 e arrivo previsto intorno alle 10.30. Per chi transita o soggiorna nella verde Val di Vara, un passaggio rapido verso Levanto, la porta delle Cinque Terre. La navetta attraversa alcune delle località di riferimento della vallata, facilmente raggiungibili e riconoscibili. Visto il gran numero di richieste, per questo itinerario non c'è bisogno di effettuare prenotazioni. Per conoscere nel dettaglio le possibilità, i costi e gli orari di ritorno si consiglia di visitare Doin Italy .