La Pineta di Marinella, per una cena davanti al mare

- Hotel e ristorante. La Pineta di Marinella di Sarzana, fondata nel lontano 1957, è una struttura multifunzione che contempla un'ospitalità a 360 gradi a due passi, per davvero, dalla spiaggia. Un luogo ideale per il proprio relax grazie all'accogliente bar e al grande ristorante sul mare, dotato di centocinquanta posti a sedere.



Il ristorante, aperto tutti i giorni, ha da poco inaugurato il nuovo corso con uno staff di assoluta esperienza nel settore. Offre una cucina prevalentemente di mare. I menù variano giorno per giorno in base alla disponibilità del pescato ricevuto. Le verdure e la frutta utilizzate, sempre fresche, sono accuratamente selezionate. I dolci sono tutti fatti in casa. Da non perdere, il famoso Gelato artigianale di Vernazza.



Ideale per gruppi, cerimonie e cene aziendali, propone anche una sala attrezzata con impianto audio-video per eventuali utilizzi congressuali, presentazioni, eventi. Dotato di aria condizionata, permette una cena sul mare ed è dotato di un parcheggio pertinenziale ed esclusivo.



Strategicamente situata sul confine tra Liguria e Toscana, La Pineta di Marinella consente facili spostamenti in un ampio territorio ricco di eventi, attività sportive, beni culturali e paesaggistici. È facilmente raggiungibile dai caselli autostradali di Sarzana (Sp) e di Carrara (Ms).



Cosa aspetti a provarlo? Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 0187.64.684 o 335.5229137. Per dare un'occhiata alla struttura visita il sito ufficiale cliccando qui (mail: info@hotelpinetamarinella.it)