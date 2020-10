L'Osteria Puin rilancia l'offerta, ora ci sono anche i "Pecenin"

- "Sarà ancora più difficile... ma non dobbiamo mollare, mai". Parola di Gabriella Bianchi, titolare e chef dell'Osteria "Il Puin" di Via Napoli, che si prepara a navigare in mare ancora più agitato. E se per il momento le cene non saranno possibili per effetto del nuovo dpcm, l'offerta della piccola e accogliente osteria si sposta a pranzo con diverse novità che vanno al di là del menù alla carta. Dalle 12 alle 14.30 ecco i "Pecenin", la nuova proposta delle specialità liguri in porzioni ridotte (la versione spezzina delle Tapas spagnole) con una certezza: il Cappon Magro ci sarà, sia tapas che intero. "Il Puin" è attivo anche per l'asporto (esclusa la modalità tapas) su prenotazione entro le 12.30 per il pranzo e 19:30 per la cena.Per prenotazioni cell 333 6572255, per conoscere il menù clicca qui.



Il Puin era un peschereccio. Nello specifico, era il peschereccio del padre di Gabriella, oggi anima, cuore e cervello di un'osteria nata a marzo di due anni fa nel cuore della città vecchia. Una dimensione dove semplicità, buon gusto e tradizione sono, fin dal primo giorno d'apertura, i capisaldi inespugnabili. Al civico 17 di Via Napoli, a due passi dalla Piazza Ramiro Ginocchio, Gabriella ha già conquistato gli spezzini e i turisti che hanno saputo apprezzare la sua personale idea di ristorazione e di accoglienza. Su quel peschereccio nei giorni di festa degli anni '60, il padre di Gabriella portava i suoi tre figli a pescare. Come da tradizione, il pescato veniva consumato direttamente a bordo. "Puin è la summa dei ricordi originati dal vissuto della mia infanzia - spiega la 'padrona di casa' - ricordi per me preziosissimi perché legati a mio padre. Lui mi ha trasmesso tutto: la passione per il mare, per la pesca, per i tesori enogastronomici del nostro entroterra. Tutti insegnamenti che non ho mai dimenticato”. C'è un territorio di riferimento che spazia dalla Val di Vara, guarda alle Cinque Terre e arriva al mare del Golfo dei Poeti.



