L’Australia, una terra promessa solo per pochi

- L’Australia rappresenta da diversi decenni uno dei paesi più apprezzati dai cittadini italiani, e non solo: una terra promessa ambita da molti. Secondo i numeri proposti dall’Istat, infatti, nella terra dei canguri al momento si trova una comunità italiana che vanta ben 140mila unità. I fattori che tutt’oggi spingono i cittadini della Penisola a emigrare in direzione dell’Australia sono diversi: in primo luogo un contesto economico e sociale molto florido, insieme ad un tasso di disoccupati particolarmente basso e a svariate opportunità professionali, oltre che di vita. Per non parlare della bellezza della natura, che annovera ben 17 patrimoni dell’umanità Unesco. Uno scenario idilliaco a ben vedere, che però di recente sembra starsi sempre più chiudendo al mondo esterno.



L’Australia diminuisce le quote di immigrati

Diminuisce, infatti, sempre più il numero delle quote di immigrati che l’Australia autorizza ogni anno: secondo le ultime novità, si parla di una riduzione complessiva del -15%. Nella fattispecie, si è passati da una quota di 190mila accoglienze a un totale di 160mila nell’arco di 12 mesi. Un dato significativo se si considera che questa misura scatterà solo a partire dal 1 luglio di quest’anno. In secondo luogo, alcuni dei nuovi arrivati non potranno risiedere in città come Melbourne e Sidney almeno per 3 anni, per non aggravare la situazione di congestione nei più grandi poli urbani australiani. Il nuovo approccio all’immigrazione annunciato dal governo prevede dunque un taglio di 30mila unità e una preferenza per lo smistamento dei nuovi expat lontano dalle grandi città del paese. In base a quanto dichiarato, lo scopo finale di queste misure è di tutelare gli attuali abitanti dell’Australia ed evitare un eccesso di domanda.



L’Australia continua ad attirare molti espatriati

A fronte di questa parziale chiusura delle frontiere, non sembra che sia diminuita la sua capacità di attrazione. Il numero di cittadini italiani che vogliono muoversi verso l’Australia, infatti, non accenna a diminuire e va a rimpinguare la già nutrita comunità italiana locale. Chi si vuole trasferire in questo continente deve sapere che qui vigono procedure doganali notoriamente molto pignole, per cui conviene affidarsi a ditte specializzate nei traslochi in Australia così da semplificare le pratiche di trasferimento in questo paese. D’altra parte, non stupisce che l’Australia sia così richiesta dato che compare nella top ten dei paesi più vivibili stilata dalle Nazioni Unite. Melbourne è addirittura considerata la città dove si vive meglio: non proprio una novità, considerando che si aggiudica questo primato da ben sette anni consecutivi. Per potersi spostare in Australia occorre richiedere l’apposito visto, il quale cambia in base alla nazionalità di chi si trasferisce. A seconda della tipologia di visto cambiano anche le tempistiche per l’approvazione, che in certi casi possono andare oltre i 30 giorni: il semplice visto turistico, invece, può ottenere l’approvazione in un solo giorno. Anche i motivi alla base della richiesta sono determinanti ai fini del tipo di visto concesso.



Il cambiamento delle politiche migratorie nel tempo

Le recenti politiche migratorie di limitazione dei flussi sono in controtendenza rispetto al recente passato. Nel corso dei decenni, l’Australia ha spesso cambiato il proprio approccio alle politiche migratorie, in base al periodo storico del tempo. Basti pensare alla campagna “Populate or Perish” (letteralmente “Popolare o Morire”) promossa in seguito al secondo dopoguerra: l’Australia cercò in tutti i modi di aumentare il numero di immigrati, per ragioni economiche e sociali. In tal senso va inquadrato l’accordo firmato nel 1951 con l’Italia, volto a favorire il flusso migratorio in entrata. In più di mezzo secolo le cose si sono ribaltate: l’attuale politica del “Sovereign Boards” punta infatti alla difesa dei confini nazionali, in special modo dall’immigrazione illegale. Per non parlare poi della campagna “No Way”, il cui messaggio è il seguente: chi ci prova, perde ogni speranza di un accesso futuro.



In conclusione, oggi l’Australia rischia di diventare un paese bello e attrattivo, ma solo per pochi eletti. Un paradiso terrestre che, nel corso degli ultimi decenni, ha cambiato in modo netto la propria prospettiva nei confronti dell’immigrazione.