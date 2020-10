L'Agenzia Generale cerca figure professionali

- L’Agenzia Generale di La Spezia Via Fazio, ricerca per il territorio della Spezia e provincia le seguenti figure professionali:



- Subagente assicurativo iscritto nella sezione E del RUI. E’ richiesta esperienza minima biennale nel settore. Si garantisce remunerazione ai migliori livelli di mercato e percorso formativo particolarmente accurato.

- Giovani, anche prima esperienza, con capacità comunicativa e relazionale da inserire in un percorso formativo specializzato e finalizzato a diventare professionisti in ambito assicurativo, previdenziale e di gestione del risparmio.



Le candidature possono essere inviate all’indirizzo e-mail: segreteria@cantiassicurazioni.it

Agente: Alessandro Canti