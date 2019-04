In Versilia un centro dedicato al Tai Chi e alla pratica spirituale

- Nella splendida cornice della Versilia, a pochi passi dal centro di Pietrasanta, oggi è possibile imparare l'antica arte orientale del Tai Chi, nella sua forma originaria di pratica spirituale. L'associazione Daomoon Taiji ASD, che opera sul territorio dal 1996, ha recentemente inaugurato la nuova sede di Pietrasanta, il Daomoon Taiji Studio, un centro interamente dedicato alla pratica spirituale e alla ricerca del proprio sé. Seguendo integralmente gli insegnamenti del maestro Patrick Kelly e dei suoi maestri, l'associazione promuove corsi di Taichi, Qi Gong e meditazione che pongono al centro lo sviluppo di se stessi e la ricerca spirituale.



Il Taiji

Sviluppatasi in Cina come arte marziale interna, il Tai chi (o meglio Taiji) è divenuto, oggigiorno, molto noto in Occidente per i grandi giovamenti che è in grado di apportare. Disciplina benefica tanto per il corpo quanto per la mente, il Taiji consente, tra l’altro, di migliorare sia l’elasticità che il tono muscolare, come pure di avvertire un maggior senso di equilibrio generale riducendo lo stress. Il Taiji è, in effetti, una tecnica molto apprezzata per salvaguardare e ritrovare il proprio benessere corporeo e psichico. A tal proposito, si deve sottolineare l’esistenza di numerosi studi che hanno validato scientificamente i molteplici benefici per la salute psicologica e fisica che il Taiji può produrre.



Il maestro Patrick A. Kelly

Viene praticato il metodo del maestro Patrick A. Kelly, che studia Taiji dal 1973 ed è stato l’unico occidentale ad essere stato ammesso come studente personale del leggendario Master Huang Xingxian (dal 1979 al 1992, quando il maestro morì). Contemporaneamente studiò per 14 anni con il Saggio Gnostico Sufi Naqshbandi Abdullah Dougan e per 30 anni con il Raja Yogi Mouni Maharaj of Rajasthan, entrambi fino alla loro morte. Patrick Kelly incarna così il punto di incontro delle tre correnti esoteriche principali (asiatica, indiana, dell’Europa orientale) e costituisce, attraverso il suo insegnamento in tutto il mondo, una porta d’ingresso reale del cammino verso se stessi.



I corsi

L'associazione Daomoon Taiji ASD organizza corsi tutti i giorni nelle province di Lucca e Massa Carrara.

Oltre alla sede principale in via Aurelia Sud 12 a Pietrasanta, è possibile frequentare le lezioni di Tai Chi Meditazione e Qi Gong a Carrara, Lucca, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore. I corsi sono disponibili in Italiano, Inglese e Francese. Per informazioni 347.1606783, daomoontaiji.com e taijiversilia.it .