Giubea lancia corsi di pasticceria per appassionati e professionisti

- La pasticceria Giubea, Via Landinelli a Sarzana, organizza corsi tematici di pasticceria rivolti ad appassionati e professionisti del settore. Questi percorsi permetteranno ai partecipanti di mettere in pratica, in modo professionale, le ricette che verranno spiegate loro dal pastry chef Corrado Carosi, conosciuto non solo per la sua partecipazione al programma televisivo “Il più grande pasticcere”, ma anche perché giudice presso Alma, scuola internazionale di pasticceria. I corsi proposti sono numerosi (tiramisù, biscotti, pan di Spagna ecc.) e saranno svolti sia al pomeriggio sia alla sera, anche al sabato, presso il laboratorio della pasticceria di Sarzana. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0187/625961, inviare mail all’indirizzo giubea@outlook.it, o inviare un messaggio alla pagina Facebook 'Giubea pasticceria e caffetteria'. Per visionare il catalogo corsi basta accedere al sito web www.giubea.com o alla pagina Facebook.