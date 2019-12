Giornata di grande festa da MB Garden a Massa

- Domenica 8 dicembre è iniziata la festa dell’Orchidea che vedrà un garden trasformato in un vero giardino tropicale fino a domenica 15 dicembre. Mancava solo il sole, per rendere ancora più speciale la festa, ma di certo non sono mancati entusiasmo, allegria, intrattenimento e sorrisi in uno scenario davvero inusuale. Centinaia di orchidee di tantissime specie ed un allestimento di grande effetto hanno trasformato MB Garden in un luogo unico. Con Babbo Natale che ascoltava i desideri dei bambini ritirando le loro letterine e l’Associazione Onlus Dammi Voce che si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo impegno a sostegno delle famiglie con problemi di disabilità, la giornata è stata un vero successo e una domenica piovosa si è trasformata in una festa. Grande la partecipazione da tutta la provincia, ma anche dalla Spezia, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Ormai da anni MB Garden organizza due eventi speciali: la Festa dell’orchidea a dicembre e la Festa dell’azalea in primavera, un altro evento-spettacolo che coniugando moda, solidarietà, floricoltura.