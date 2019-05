Giornata dedicata al mercatino di hobbisti, sbarazzo e oggetti vintage a Vezzano

- Un'intera giornata dedicata al mercatino di hobbisti, sbarazzo e oggetti vintage la prossima domenica 12 maggio nel borgo alto di Vezzano fra prodotti del territorio e buona musica. La giornata si aprirà alle 10 nella cornice dell’antico

borgo per la prima edizione di "Borgo Market", organizzata dal Rione Borgo con il Patrocinio del Comune di Vezzano Ligure. Saranno esposti banchi di alta qualità, da oggetti di riciclo ad Art-hobbisti. Non mancherà uno sguardo al sociale con l’associazione Tive 6 che nel pomeriggio proporrà un laboratorio per i più piccoli dal titolo “#conunsorriso Auguri Mamma”. Per il pranzo e l’aperitivo un ricco banco gastronomico con i tradizionali sgabei e piatti km 0. Con le luci del tramonto musica dal vivo e aperitivo con il duo ‘jazzigano’ Attacchi di Swing che si definiscono: “saltellanti come una gara atletica e spumeggianti come un capodanno”. Per il programma completo consulta la pagina face book: Nel Borgo di Vezzano Instagram: nelborgodi o scrivere a rioneborgo1@gmail.com