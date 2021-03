- Funzionalità OCR: cos’è e quando torna utile



Quando si effettua la scansione di una foto contenente del testo, non è possibile modificarne il contenuto con un editor come avviene invece con un tradizionale file di Word. Fortunatamente per ogni problema esiste una soluzione, e in questo caso proviene dalla funzionalità OCR presente in alcuni software. Il riconoscimento ottico dei caratteri infatti, permette proprio di identificare il testo presente su qualsiasi file di tipo Jpeg, PNG, PDF, e altri ancora, per renderlo successivamente modificabile.

Sono moltissimi i software in circolazione che permettono il riconoscimento ottico dei caratteri, ma non tutti si rivelano all’altezza della situazione per svariati motivi. Alcuni ad esempio. sono completi in termini di funzionalità, ma presentano costi molto alti. Altri invece sono gratuiti. In questo articolo vedremo insieme come utilizzare a cosa serve la funzione OCR, e soprattutto qual è il miglior software OCR.



OCR: cos’è?

Come anticipato, l’OCR è una particolare funzionalità presente in alcuni software che permette il riconoscimento ottico dei caratteri presenti ad esempio in una foto o in un documento in PDF. L’OCR può tornare davvero molto utile in alcune situazioni. Basti pensare all’eventualità di dover modificare un modulo in PDF con i propri dati, e magari apponendo una firma. I PDF sono dei file con molti pregi, tra cui un aspetto grafico molto curato ed un alto livello di sicurezza.

Ma il pregio della sicurezza dovuto al fatto che i PDF sono difficilmente modificabili può rivelarsi anche piuttosto scomodo. Attraverso un software OCR è possibile ovviare a questo inconveniente in pochi attimi. I software in circolazione che permettono la modifica di file PDF sono davvero molto numerosi, e probabilmente il più famoso è proprio Adobe Creator, della stessa azienda che ha inventato il PDF. La controindicazione in questo caso però, è il suo prezzo piuttosto elevato.



PDF ocr editor online

Abbiamo detto che in circolazione possiamo trovare numerosi software che permettono di convertire pdf in ocr gratis online. Molto spesso però, queste soluzioni prive di costi si rivelano piuttosto limitanti e scarne di funzionalità, o peggio ancora poco efficaci proprio nell’interpretazione dei caratteri. Da questa regola però, esce PDFelement, uno dei migliori PDF editor in circolazione. Il convertitore OCR online gratis completo è particolarmente funzionale, ma nonostante questo mantiene la sua gratuità.

Uno dei vantaggi principali di utilizzare una soluzione online è che non è necessaria l’installazione di alcun software sul proprio pc. Per questo motivo sarà necessario solamente ricorrere ad un browser internet, che chiaramente non tiene in considerazione il sistema operativo installato. Si tratta dunque di un’opzione dalla indubbia utilità, in grado tra l’altro di agevolare il lavoro in team. Una volta terminate le modifiche necessarie al documento, sarà possibile esportare il lavoro nei formati più comuni di Word, Excel, o PDF.



Come eseguire l'OCR dei PDF su Mac con PDFelement

PDFelement trasforma PDF in word OCR. Come spiegato in precedenza il software può essere utilizzato online, ma anche installato sul proprio pc. Uno dei maggiori pregi di questo programma è la sua massima compatibilità, dal momento che funziona sia sui sistemi operativi Windows che su MacOS. Da non dimenticare nemmeno la versione mobile, che consente di sfruttare le funzionalità di PDFelement anche sui terminali dotati di sistema operativo Android.

Ad ogni modo, il funzionamento su MacOS è del tutto simile a quello della versione Windows. Una volta acquisito il documento infatti, sarà possibile rimuovere, aggiungere, e modificare file di testo, ma anche foto, collegamenti ipertestuali, tabelle, markup, e molto altro ancora. Una volta terminate le modifiche necessarie, sarà sufficiente solamente procedere con l’esportazione del proprio lavoro nel formato desiderato. Il funzionamento di PDFelement è davvero molto semplice e intuitivo, caratteristica che rende la curva di apprendimento davvero molto breve.