Formimpresa, nuovi percorsi d'istruzione e formazione

- Formimpresa Liguria è un ente di formazione accreditato presso la Regione Liguria e gestisce percorsi triennali di qualifica. I percorsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, quindi completamente gratuiti, e sono rivolti a giovani in obbligo di istruzione formazione. Se rientrate nella fascia d’età indicata potete ancora iscrivervi al percorso triennale di istruzione e formazione termoidraulico-elettricista: il percorso formativo ha durata di tre anni, in tutti gli anni sono previste ore di esercitazioni pratiche ed in seconda e terza stage aziendali. Per informazioni, iscrizioni, orientamento, rivolgersi a Formimpresa Liguria, Via Borachia 13, 19126 La Spezia. Tel e fax 0187 564904 - 3453827827, formimpresa@formimpresaliguria.it, www.formimpresaliguria.it.