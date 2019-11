Formimpresa, al via nuovo corso per cuoco professionista di cucina italiana

- Il programma operativo del Fondo Sociale Europeo della Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” – Formarsi per Competere – Percorso integrato per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati organizza un corso per cuoco con l’obiettivo di specializzare cuochi professionisti di cucina italiana. Tale figura professionale deve possedere una preparazione a 360 gradi che gli permetta di affrontare il mondo della ristorazione nelle varie tipologie di cui conoscerà le caratteristiche, la gestione e l’operatività. Al termine del percorso formativo, il discente sarà in grado di gestire il rifornimento delle materie prime e la loro corretta conservazione, organizzare e preparare i piatti, predisporre il menù e la carta di un ristorante. Lo studente acquisirà inoltre competenze di storia e cultura della cucina e di gastronomia italiana, di enologia, di sicurezza sul lavoro e Haccp e riceverà, al termine, l'attestato di qualifica "Cuoco" (rif. dgr 2409/97) - cod. Istat 5.2.2.1.0.



A chi è rivolto. Il corso è destinato a quindici giovani disoccupati, fino a 29 anni di età, residenti/domiciliati in Liguria, in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: qualifica triennale; diploma di scuola secondaria di 2° grado, laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. L'accesso ai corsi avviene nel rispetto della normativa di cui alla legge 198/2006.



Requisiti di ammissione. Possesso di qualifica triennale o diploma di scuola secondaria di 2° grado o laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Stato di disoccupazione, età inferiore ai 29 anni di età, attitudine e motivazione al ruolo. E' necessario compilare il modello di domanda in ogni parte, datato e firmato in originale completo di marca da bollo come da normativa vigente (€ 16,00); copia del titolo di studio; informativa privacy ai sensi della normativa vigente; attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego di competenza; documento d’identità (per gli extracomunitari: permesso di soggiorno); codice fiscale. La selezioni avverrà tramite un test psico-attitudinale, un colloquio motivazionale individuale e la prova pratica.



Durata, sedi e inizio Fase di formazione: 800 ore suddivise in 560 formazione d’aula (teoria e pratica), 240 ore di stage presso Formimpresa Liguria – Via Borachia 13 – 19126 La Spezia e presso il ristorante Mauro Ricciardi alla Locanda dell'Angelo" - Via 25 Aprile, 60, Ameglia. Il corso partirà il prossimo 11 dicembre.



Presentazione delle domande. Le domande di iscrizione complete di tutta la documentazione richiesta si ricevono dalle 9 del 18\11/2019 alle 12 del 29/11/2019 presso la segreteria di Formimpresa Liguria Via Borachia 13- 19126 La Spezia (orario di apertura al pubblico 8/15,30 da lunedi a venerdi) tel./fax 0187/ 564904 oppure presso la segreteria dell’Accademia dei Turismo Piazzale Bianchi, 1 Lavagna (Ge) - orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 13-16, venerdì 8-12, sabato escluso. Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso la segreteria: Accademia del Turismo o scaricarle dal sito www.accademiadelturismo.eu; Formimpresa Liguria o scaricarle dal sito www.formimpresaliguria.it.