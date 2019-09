Efficientamento energetico, quel che c'è da sapere

- Nell’articolo precedente abbiamo evidenziato alcune delle procedure per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico (autorizzazioni, progetto preliminare, pratiche GSE, comunicazione conclusione dei lavori). Il presente articolo tratta delle innumerevoli offerte di impianti fotovoltaici residenziali giornalmente proposti alle famiglie italiane. Non sono rari i casi in cui si gioca sulla buona fede dei clienti e sulla mancanza di conoscenza del settore specifico, per cui, vengono enfatizzati componenti che non contribuiscono di certo al miglior efficientamento energetico, quali potenza d’impianto sovradimensionata rispetto ai reali consumi , offerte di pannelli fotovoltaici tra i più pubblicizzati (argomento che verrà affrontato nel prossimo articolo*).



Questo articolo come i precedenti e quelli successivi, intendono mettere in luce alcuni principali aspetti prevalenti nella scelta di un impianto fotovoltaico fornendo allo stesso tempo alcuni utili suggerimenti. Alcuni venditori presentano offerte standardizzate con costi elevati per kW installato pertanto, gli acquirenti, ignari dei reali prezzi in discesa di questa tecnologia, possono facilmente imbattersi in offerte ingannevoli dettate il più delle volte da accordi con marchi sponsorizzati del settore il tutto a vantaggio di quest’ultimi(ad es. il mito della tecnologia americana), oppure utilizzando frasi come “la tua bolletta è molto alta, con il FV non pagherai più il tuo consumo energetico ”.



Questa categoria di venditori, dai quali occorre diffidare, hanno In realtà l’unico obiettivo di chiudere contratti e fornire prodotti, spesso lo stesso brand ( molto pubblicizzati), malgrado l’ampia offerta del mercato con moltissime opzioni con un ottimo rapporto prezzo/qualità.



Riteniamo che un serio professionista del settore, debba avere ben distinte le fasi di analisi, di progetto , di realizzazione oltre a seguire le pratiche GSE ed assicurare una buona assistenza quest’ultima, possibilmente tramite un sistema di monitoraggio continuo via Cloud/rete. L‘analisi deve concentrarsi sul profilo del cliente, considerare ovviamente i consumi elettrici annuali ai fini della potenza richiesta, allo stesso tempo, anche il suo profilo di utente; consumo giornaliero, mensile, distribuzione dei carichi ed altri fattori, ai fini di progettare un impianto su misura del cliente e successivamente presentare un’ offerta “chiavi in mano” chiara e definitiva, omnicomprensiva di tutte le voci.



La scelta della taglia e della tipologia dell’impianto (con o senza accumulo in batterie), influisce non solo sul costo ma anche sui tempi di ammortamento dell’impianto. A volte sarebbe sufficiente un impianto più modesto, meglio dimensionato (magari con abbinata una o più batterie) per ottimizzare al meglio la produzione dell’impianto e adattarla alle proprie necessità.



Concludiamo raccomandando di affidarsi sempre ad un serio professionista per il vostro impianto fotovoltaico che vi aiuti nella scelta più conveniente dello stesso, dimensionato su misura dei propri attuali comprovati consumi elettrici e prevedere quelli futuri considerando che questa tipologia di impianto ha una durata media di circa 30 anni. Vanno inoltre considerate le esigenze individuali (es. orario di presenza nell’appartamento, orari di utilizzo dei vari elettrodomestici nonché i carichi installati; pompe di calore, condizionatori, piastre ad induzione etc. Va infine massimizzato l’autoconsumo con l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico essendo più conveniente poiché questa non è gravata da oneri di sistema e di rete. Ricordiamo i principali incentivi per le persone fisiche con la detrazione fiscale del 50% e per le Imprese il superammortamento del 130% e il decreto FER.

*nel prossimo articolo “la scelta del pannello fotovoltaico”



