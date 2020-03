Disinfezione e sterilizzazione ai tempi del Coronavirus sono high tech

- Nella battaglia contro il proliferare delle infezioni all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie sono impegnati tutti gli operatori professionali: dai medici agli infermieri, dagli operatori sanitari agli addetti ai servizi di pulizia e disinfezione. Chi svolge i servizi di pulizia e di sanificazione degli ambienti sanitari è chiamato a rispettare precise linee guida e corrette procedure operative nello svolgimento delle proprie funzioni per garantire la massima igiene degli spazi e delle superfici. Solo ricorrendo a personale altamente qualificato e attrezzature all’avanguardia è possibile assicurare gli standard ottimali di sanificazione per ogni ambiente in funzione della sua destinazione d’uso, del livello di rischio e dei flussi circostanti.

Coopservice nella definizione dei protocolli di pulizia, volti ad assicurare un elevato livello igienico in tutte le aree, stabilisce quali attrezzature utilizzare, quali prodotti adoperare e quale tecnica operativa impiegare, preparando e formando i propri operatori perché possano eseguire le loro attività in totale sicurezza.

Le tecnologie innovative capaci di distruggere tutti i microrganismi, decontaminare e sterilizzare gli oggetti e gli ambienti rivestono una particolare importanza in questa lotta contro le minacce invisibili perché igienizzare con detergenti e prodotti chimici può avere un’efficacia limitata per contrastare la contaminazione biologica.







Diventa necessario ricorrere a sistemi di decontaminazione e sterilizzazione progettati per rimuovere, neutralizzare o distruggere gli agenti patogeni che possono annidarsi sulla superficie di strumenti e arredi ospedalieri con l’obiettivo di renderne sicuro l’utilizzo e la manipolazione. È il caso delle camere di decontaminazione con elevata efficacia battericida, virucida e fungicida che operano una sterilizzazione a bassa temperatura con acqua ossigenata vaporizzata. Il sistema non lascia residui né odori persistenti sui materiali che escono dalla camera sterilizzati e pronti per essere riconsegnati ai vari reparti per il normale utilizzo.

