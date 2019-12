DelMar continua a crescere

- Forse non tutti sanno che all'ombra delle apuane c'è una azienda con una tradizione alle spalle di oltre 25 anni che ha fatto del commercio ittico il proprio business. L'azienda in questione è la DelMar della famiglia Mannini che oggi con oltre 50 dipendenti, ed un fatturato superiore ai 12 milioni di euro, rifornisce di pesce migliaia di ristoranti di in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, processando più di 1,5 milioni di kg di pesce ogni anno. La crescita di DelMar è principalmente frutto della qualità dei prodotti ittici che offre ai propri clienti, dai prodotti freschissimi provenienti dai mari locali di Viareggio e Livorno e da allevamenti pregiati a quelli congelati di primissima qualità. Oggi DelMar ha deciso di aprire una pescheria per la vendita del pesce al dettaglio, per offrire anche al pubblico locale la stessa qualità e la stessa varietà di prodotto che da oltre 25 anni offre ai professionisti della cucina che serve quotidianamente, arrivando ad effettuare oltre 80mila consegne all'anno. La nuova pescheria di oltre 110 metri quadri si chiama Mercato del Mare ed é aperta tutti i giorni dal Lunedì alla domenica delle 7.30 alle 19.30 e si trova in Via Dorsale 13.