Consegne a domicilio, DelMar in prima linea

- Non solo pesce fresco e congelato, ma anche altri generi alimentari di prima necessità come pasta, pelati e verdure congelate per un totale di oltre 500 prodotti. Da oggi è possibile ordinarli telefonicamente al 0585 834572 o attraverso il sito internet http://www.del-mar.it. Il servizio non prevede nessun costo aggiuntivo per la consegna a domicilio ed il servizio è attivo per i comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Sarzana e La Spezia.

"Tutte le attività di lavorazione e di trasporto – spiega Mariella Faita, as di DelMar – vengono svolte tutelando al massimo i nostri dipendenti ed i nostri clienti, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nei recenti decreti ministeriali. Il pesce fresco arriva direttamente dai porti di Viareggio e di Livorno e dai principali mercati nazionali che, nonostante questi siano giorni drammatici, continuano ad essere operativi. Abbiamo aggiornato il nostro sito Del-Mar.it mettendolo a disposizione per clienti privati che adesso possono prenotare la spesa e ritirarla in sede oppure sfruttare il nostro servizio di consegna gratuito; ricordo anche che accettiamo ordini telefonici e via Facebook".