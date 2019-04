Con TeamViewer approfitta dei vantaggi del telelavoro

- La diffusione di internet e l'affermazione di una serie ormai infinita di strumenti tecnologici che consentono l'accesso alla Rete in ogni situazione e in ogni momento hanno rivoluzionato la vita quotidiana di ognuno di noi. Ma è ormai una realtà anche il cambio delle abitudini lavorative. Grazie alla possibilità di accedere da casa, dalla camera d'albergo o dal tavolo di un ristorante sulla spiaggia mentre si è (teoricamente) in ferie è, infatti, sempre più diffuso il fenomeno del telelavoro. In Italia si tratta di un fatto piuttosto recente e che sta attirando l'attenzione del mondo politico e dei centri di ricerca, mentre negli Stati Uniti questa “moda” ha fatto irruzione nel mondo del lavoro da oltre 15 anni (leggi ? link numero 1).

Se il guadagno in termini di efficienza e di risparmio economico per le aziende e per i lavoratori stessi è evidente, quello al quale talvolta non si pensa è la riduzione dei costi ambientali (leggi ? link numero 2).

“Basterebbe anche un solo giorno a settimana di telelavoro per i tre quarti dei lavoratori pubblici e privati che utilizzano l’automobile - spiega Marina Penna dell’Unità studi, valutazioni e analisi di Enea - per ridurre del 20% il numero di km percorsi in un anno. In questo modo si otterrebbe un risparmio di circa 950 tonnellate di combustibile, oltre a una riduzione di oltre 2,8 milioni di tonnellate di CO2, di 550 tonnellate di polveri sottili e di 8mila tonnellate di ossidi di azoto, con un significativo impatto positivo sulla salute della popolazione”.



Lavorare con più serenità, senza perdere tempo in coda in auto e concentrando i propri sforzi sugli obiettivi da raggiungere e non sull'orario di lavoro può dunque essere un enorme vantaggio anche per l'ambiente e per il clima.

Ma come ci si può attrezzare al meglio per approfittare dei vantaggi offerti dal telelavoro? Occorre ovviamente una connessione veloce e affidabile, elemento ormai sempre più diffuso anche nella vituperata Italia del digital divide. E' poi indispensabile dotarsi di un dispositivo con caratteristiche che assecondino le necessità operative dal punto di vista dell'hardware e dei software, affidandosi ad esempio a soluzioni di remote control desktop come quelle proposte da TeamViewer. Queste piattaforme consentono di portare l’ufficio direttamente a casa con elevati standard di sicurezza e stabilità, oltre a offrire molte altre caratteristiche utili alla produttività. Ci si può così connettere in tutta semplicità con il computer dell’ufficio, anche se l'azienda è chiusa e persino se il pc si trova in modalità stand-by. Il telelavoro consente di affrontare emergenze dell'ultimo minuto o più semplicemente di organizzarsi per lavorare comodamente da casa o mentre si è in viaggio, in vestaglia o in infradito. A questo punto la scelta del luogo di lavoro diventa teoricamente infinita.



