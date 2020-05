- Coopservice è leader dei servizi integrati di facility: pulizie civili, industriali e sanitarie, gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti, gestione delle forniture energetiche, sicurezza e vigilanza, trasporto e movimentazione merci, traslochi civili e industriali, sono parte dell'ampia gamma che siamo in grado di offrire.



Il nostro modello di business è basato sulla creazione di valore per i nostri clienti.



Una gestione integrata dei servizi offre considerevoli vantaggi ai nostri clienti: un risparmio economico, in virtù dei processi di efficientamento che possiamo implementare, e una garanzia di risultato grazie a procedure di controllo e monitoraggio delle prestazioni collaudate e consolidate da anni di esperienza nel settore.







La ripresa delle attività produttive presuppone l'esecuzione di alcune azioni per prevenire la diffusione del Covid-19. La nostra pluriennale esperienza nei servizi integrati di facility come la sanificazione delle aree ad alto rischio nelle strutture sanitarie, la vigilanza e i servizi di sicurezza ci consente di offrire una gamma completa di soluzioni per le aziende, che possono affidarsi alla nostra professionalità per tutte le necessità legate al contenimento del Covid-19.



Possiamo fornire un servizio completo o una singola area operativa:

- Sanificazione Anti-Covid degli ambienti di lavoro -> maggiori informazioni

- Sanificazione Anti-Covid degli impianti di condizionamento -> maggiori informazioni

- Rilevamento della temperatura e controllo accessi per imprese -> maggiori informazioni

- Formazione per i dipendenti su rischi connessi a Covid-19 -> maggiori informazioni

- Servizi per la gestione degli spazi in chiave Anti-Covid-19 -> maggiori informazioni



Per maggiori informazioni o un preventivo clicca qui.



Con Coopservice la ripartenza è sicura.