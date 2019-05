Cinque Terre, Val di Vara e Magra: prenota i minibus che attraversano il territorio

La grande novità ha una duplice funzione: collegare le strutture recettive lontane dal circuito del servizio pubblico e viaggiare in modo alternativo e più comodo.

- Spostarsi nelle Cinque Terre non è la cosa più semplice, lo sappiamo: i cinque borghi più caratteristici d'Italia stanno diventando noti non solo per i panorami da cartolina ma anche per le immagini di stazioni e attracchi affollatissimi e delle code interminabili per acquistare i biglietti di treni e traghetti. Ma se alle Cinque Terre il problema è il grande afflusso di turisti da tutto il mondo, altre località dello spezzino meno note come la Val di Vara, la Val di Magra e le borgate del Golfo dei Poeti, pur vedendo un sempre maggiore afflusso turistico non sempre sono collegate nel modo più adeguate.



Sono molti gli affittacamere nel territorio che ricorrono alle proprie risorse personali per permettere ai loro ospiti, magari arrivati ad orari “difficili", di raggiungere senza problemi l'abitazione, e i più volenterosi e motivati si prestano anche ad accompagnarli nelle località più interessanti. E anche per i residenti, si sa: raggiungere Portovenere o Lerici per una serata al mare non è cosa semplice con il proprio mezzo o con l'offerta pubblica.



DoInItaly, insieme alla Cooperativa di Comunità di Beverino, ha organizzato per questo motivo un servizio di navetta con minibus da 22 posti per raggiungere le località più belle del territorio e quelle meno servite dalla rete di trasporto locale. Da oggi, per chi desidera raggiungere Portovenere, Lerici e le Cinque Terre anche dalla Val di Vara o dalla Val di Magra, oppure anche dai maggiori centri ma in orari particolari, può utilizzare il servizio di navetta messo a disposizione dalla cooperativa. Ecco come funziona!



Le caratteristiche di questo nuovo servizio sono davvero interessanti: il viaggio sulle tratte che attraversano il territorio può essere prenotato online sul la pagina dei transfer del portale DoInItaly oppure nella sede di DoInItaly della Spezia

le tratte attualmente disponibili collegano la Val di Vara con la città e il mare, le tappe nelle quali è possibile salire sul minibus si trovano in punti strategici facilmente raggiungibili e identificabili. E' disponibile anche la navetta verso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Pisa, prenotabile nell'orario necessario per arrivare al proprio volo il servizio di transfer alle Cinque Terre e nelle altre località è personalizzabile: se non è presente online il passaggio desiderato, è possibile richiederlo sul sito, e verrà approntato il trasporto anche con un breve preavviso.



Anche gli orari sono completamente personalizzabili. La possibilità di usufruire della navetta verso le Cinque Terre e le altre località della Provincia è garantita dalla collaborazione delle tante forze messe in campo dall'unione della rete di cooperative del territorio. Sarà anche possibile creare tratte nuove sulla base delle richieste mentre sulle tratte già in essere potranno essere aggiunte nuove fermate o piccole deviazioni.



DoInItaly insieme alla cooperativa di Comunità di Beverino riunisce gli operatori e fornitori di servizi che rendono possibile questo e altri servizi importanti per il turismo e per la vita di tutti i giorni. Tutto quello che c'è da sapere!