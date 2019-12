Cenone di San Silvestro a Villa Picedi con lo show cooking Mstaff

- MSTAFF Catering dal 2006 è leader nel mondo catering per la provincia spezzina e non. Propone cucina espressa cucinando tutto sul posto e lo fa dal vivo con un vero e proprio show cooking durante il vostro evento. La cucina espressa dei loro chef infatti è creativa e ricca di profumi e sensazioni. Il personale è altamente qualificato per soddisfare le esigenze di tutti, dal privato all’imprenditore, dedicato quindi il 100% all’attenzione del dettaglio che rendono unici gli eventi da loro organizzati e gestiti.



Per questo capodanno MSTAFF Catering propone, nella stupenda cornice di Palazzo Picedi (Via Mazzini 57, Sarzana) il cenone di San Silvestro con musica dal vivo con un prezzo di 90€ a persona. Il menù (che trovate nelle immagini subito sotto) è composto da ben 5 portate che vanno dal “Benvenuto al vassoio” al “dolce” passando per “antipasto”, “primo e secondi piatti” contornati dal caffè e sopratutto dagli ottimi Vini della Cantina Picedi.



Per info e prenotazioni, contattare i seguenti numeri:

338.7361781 - 338.6917097