BeneinEssere al Castello di Lusuolo

- Nella splendida cornice del castello di Lusuolo il 28 e il 29 settembre dalle ore 9 alle 19, l’associazione ETS L’albero della vita, con il patrocinio del Comune di Mulazzo organizza la prima edizione di Bene in Essere - promozione alla Salute. Un percorso volto a promuovere un nuovo stile di vita, orientato al miglioramento della qualità della vita stessa attraverso: l'educazione ad una regolare attività fisica, un'alimentazione equilibrata ed un approccio mentale positivo. Un viaggio con noi stessi per armonizzare Mente, Corpo e Relazioni con l’Ambiente, stimolando un cambiamento che coinvolga l’individuo nella sua totalità, nel suo essere parte della natura e con essa riconciliarsi. Ad accompagnarci in questo cammino saranno professionisti di diverse discipline e approcci alla persona.

Saranno presenti: Trattamenti Olistici Individuali, Consulenze Sanitarie Individuali, Gruppi esperienziali adulti e bambini, Convegni gratuiti, Stand di Aziende locali Bio per la vendita ed esposizione di prodotti alimentari, cosmesi naturale, abbigliamento etnico, articoli per il benessere e book shop.

Inoltre vi saranno punti di degustazione gastronomica e possibilità di pranzare a buffet. Potete trovare la presentazione dei nostri professionisti, chi sono, cosa propongono e gli orari e le giornate in cui saranno presenti nelle nsotre pagine Facebook e Istagram “BeneinEssere al Castello”.



Le prenotazioni verranno prese presso punto Info direttamente al Castello, durante l’evento. Per i gruppi è possibile riservare un numero limitato di posti.



Per Info&Contatti

Telefono: 3881405875 (no Whatsapp)

email: beneinesserelusuolo@gmail.com