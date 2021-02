Autoligure: tanti buoni motivi per scegliere un futuro ecosostenibile

- Sappiamo quanto ti senta affezionato alla tua automobile, ti ha accompagnato in lunghi viaggi e tante avventure, ha sicuramente un bagagliaio carico di ricordi dal quale è difficile staccarsi. C'è però una bella opportunità che può darti delle valide motivazioni per salutare la tua auto un po' datata. Stiamo parlando degli ecoincentivi statali della Legge di

Bilancio 2021, rifinanziati per l’acquisto di vetture elettriche e ibride Plug-In con emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km e tra 21 e 60 g/km. Se la tua automobile ha più di 10 anni, vieni a trovarci in concessionaria, troveremo la soluzione ecosostenibile più adatta alle tue esigenze: non ti stiamo suggerendo di dimenticare la tua auto, ma di scegliere un futuro con meno emissioni, quindi con più rispetto per l'ambiente, scegliendo una macchina nuova con nuove tecnologie. Tutto questo risparmiando!



E' stata infatti introdotta una terza fascia di incentivi, con obbligo di rottamazione, per le vetture con emissioni di CO2 tra 61-135 g/km. Il contributo statale va da un minimo di 1.500 € per vetture con emissioni di CO2 61-135 g/km, a 4.500 € per vetture con emissioni di CO2 21-60 g/km, fino a un massimo di 8.000 € per vetture con emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km Ti aspettiamo per studiare la soluzione più giusta per te.