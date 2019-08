Atmosfere, profumi e gusti di casa nostra al ristorante "Il Timone - Liguria da gustare"

- Tradizione ed innovazione, nel segno del territorio. Aperto nel lontano 1960 da Marino e Toni, il Ristorante-Pizzeria “Il Timone” è uno dei punti di riferimento storici della ristorazione portovenese. Con Antonella, seconda generazione di questa bella storia di cucina ed accoglienza, il ristorante ha cambiato pelle sempre nel rispetto di ciò che è stato. I piatti della tradizione ligure, la pizza all'interno di una location totalmente rinnovata, ma fortemente ligure, nei toni, nei colori, nelle atmosfere. Muscoli, acciughe, farinate, focacce, sgabei, pesto e tutte le erbe aromatiche di cui la riviera è densa, oltre alla proposta della cantine di prossimità. E che dire dell'orto di ben 7mila metri quadrati dal quale tutti i giorni vengono estratti verdura e frutta di stagione.



“Il Timone - Liguria da gustare” è la giusta meta per gustare i sapori e le atmosfere della cucina ligure. Un luogo cult,in una posizione privilegiata, ideale per un aperitivo offerto dalle 17.30 in poi con vini e gastronomia ligure o per una cena dai più diversi toni. Ottimo per l’organizzazione di compleanni pomeridiani con la formula a buffet, o tradizionali con l’offerta delle gustose pizze. Al Timone vengono preparati impasti con grani nazionali non ogm integrali e con lievitazioni lunghe e spontanee, per dare un prodotto altamente digeribile e fragrante anche da freddo. Tutto rigorosamente “home made”, dal pesto al pane, fino ai dolci.



Da quest'anno, per favorire i clienti, è possibile imbarcarsi su un catamarano in partenza dalla Spezia o da Lerici per raggiungere il locale via mare, prevedendo il ritorno entro le 00,30. Un ticket leggero andata e ritorno rende oltre il viaggio via mare oltreché gratificante anche economico grazie ad un accordo ad hoc, senza dover sopportare lo stress della ricerca di un parcheggio. "Il Timone - Liguria da gustare" si trova in Via Olivo, 29 a Portovenere. Per informazioni e prenotazioni tel. +39 347 2601008 o scrivere a info@pizzeriailtimone.it. Per entrare più nel dettaglio e per conoscere giorni ed orari di apertura date un'occhiata al sito.