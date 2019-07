Atmosfere, profumi e gusti di casa nostra al ristorante "Il Timone - Liguria da gustare"

- Il Ristorante-Pizzeria “Il Timone” apre i suoi battenti intorno al 1960 quando Portovenere non aveva ancora raggiunto l’interesse turistico odierno. Lo creano e lo conducono sino alla fine degli anni ’80 Marino e Toni offrendo ai loro clienti i piatti della tradizione ligure uniti al piatto italiano per eccellenza: la pizza. Sul percorso creato dai genitori, Antonella continua oggi la tradizione in un locale totalmente rinnovato ma nei tipici toni della Liguria. La cucina ligure è il leit-motiv dunque muscoli, acciughe, farinate, focacce, sgabei, pesto e tutte le erbe aromatiche oltre alla proposta della cantine di prossimità. Senza dimenticare un orto di ben 7mila metri quadrati nato come progetto nel 2017 dal quale vengono estratti verdura e frutta di stagione.



“Il Timone - Liguria da gustare” è la giusta meta per gustare i sapori e le atmosfere della cucina ligure. Ideale per un aperitivo offerto dalle 17.30 in poi con vini e gastronomia ligure o per una cena dai più diversi toni. Ottimo per l’organizzazione di compleanni pomeridiani con la formula a buffet, o tradizionali con l’offerta delle gustose pizze create dall’alta professionalità di Antonella già esponente di punta del settore pizza e storica presidente dell’Associazione Pizza Planet – Scienza e Cultura della Pizza. Al timone vengono fatti impasti con grani nazionali non ogm integrali e con lievitazioni lunghe e spontanee, per dare un prodotto altamente digeribile e fragrante anche da freddo.



"Il Timone - Liguria da gustare" si trova in Via Olivo, 29 a Portovenere. Per informazioni e prenotazioni tel. +39 347 2601008 o scrivere a info@pizzeriailtimone.it. Per entrare più nel dettaglio e per conoscere giorni ed orari di apertura date un'occhiata al sito.