Assicurazione auto e cashback di stato: si ha il diritto al rimborso?

- Dopo la prova effettuata a dicembre 2020 durante il periodo natalizio, torna l’operazione cashback. Con il 1° gennaio è iniziato il cashback 2021 che durerà fino al 30 giugno 2022. Tra le molte compagnie di assicurazione, Zurich Connect mette a disposizione dei propri clienti la propria esperienza per seguirti passo passo in ogni fase: dal preventivo online fino alla stipula della polizza, per ottenere un rimborso e anche in caso di sinistro.



AVRANNO DIRITTO AL RIMBORSO ANCHE GLI AUTOMOBILISTI?

Le buone notizie sono rivolte anche agli automobilisti che, grazie al cashback 2021 potranno beneficiare del rimborso anche per l’assicurazione auto. Si aggiunge dunque anche il cashback per venire incontro agli utenti della strada. Il corso del 2020 è stato sicuramente anomalo da molti punti di vista e, tra le conseguenze della pandemia abbiamo assistito anche a una sensibile riduzione dei costi del RC Auto in risposta ai lunghi mesi di chiusura forzata durante i quali le nostre autovetture sono rimaste ferme a bordo strada.



COME FUNZIONA E CHE COSA E’ POSSIBILE RIMBORSARE?

Come funziona il cashback? E cosa bisogna fare per ottenere il rimborso offerto dallo Stato? La possibilità di rimborso dell'assicurazione auto è decisamente un punto importante a favore dell'automobilista, una bella opportunità di sgravio su un costo fisso che incide decisamente sul bilancio familiare. Anche nel terzo trimestre del 2020 si è assistito a una riduzione dei prezzi della garanzia Rc Auto del -5,1% su base annua.



CASHBACK: VUOI SAPERE COME FUNZIONA?

Adesso è ufficiale! Il cashback 2021 è valido anche per il bollo auto, per le multe, la benzina e per le assicurazioni. Insomma, molte spese legate alla gestione del vostro autoveicolo rientrano nel rimborso messo a disposizione in questo periodo di pandemia. Puoi dunque beneficiare di uno sconto del 10% sull’importo massimo. Il bonus del cashback che viene calcolato su un importo massimo di150 euro di spesa.



CASHBACK: A QUALI CONDIZIONI PUOI OTTENERE IL TUO RIMBORSO?

Quali sono le condizioni necessarie per poter ottenere il rimborso statale? Ci sono vincoli precisi per poter usufruire del cashback, ma conti fatti alla mano, potrebbe essere un margine da non sottovalutare alla fine dell’anno. Ad esempio, se consideriamo che il costo medio dell’assicurazione a ottobre è stato di circa 493 euro, per le nuove polizze il cashback sarà di 15 euro.



Vediamo in dettaglio quali sono le condizioni necessarie per ottenerlo.

- Le spese devono essere effettuate tramite bancomat, carta di credito o app di pagamento (Satispay e prossimamente anche Apple Pay e Google Pay)

- Le spese devono essere effettuate nei negozi fisici e non online

- Le spese devono avvenire nei negozi che abbiano i POS convenzionati

- Devi scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione



La possibilità di aver inserito all’interno del bonus, anche larga parte di quello che ruota attorno al mondo delle autovetture - benzina, bollo, assicurazione, riparazioni - è un segnale importante e un aiuto davvero concreto al bilancio familiare.