Antica Osteria del Carugio, fra tradizione ed innovazione

- Sulla scia di un'osteria ultracentenaria, nel cuore più antico del borgo di Porto Venere, s'incontra l'Antica Osteria del Carugio, vero e proprio ponte enograstronomico ed estetico fra passato, presente e futuro. Antonella Cheli e il figlio Alessandro Greco, giovane F.&B. (food and beverage) manager formatosi alla prestigiosa scuola di cucina ALMA a Colorno con Gualtiero Marchesi, hanno voluto creare un posto magico che gode della sua storia che parte dal lontano 1890 ma attualizzata dall'inserimento di prodotti dell'orto e del territorio per dare una tavolozza di colori della cucina locale. Il tutto in un ambiente di grande pregio storico e architettonico medioevale. Buona cucina, cordialità, accoglienza, sono già un marchio di fabbrica.



Aperto pranzo e cena eccetto il giovedì (ad agosto invece l'apertura è per sette giorni), il locale si raggiunge attraverso il famoso carugio che parte dalle suggestive mura duecentesche in Piazza Bastreri per raggiungere la chiesa di San Pietro, stretto fra le alte case a “torre” simbolo del paese. La pasta fatta in casa, i ravioli di mare, i pansotti e i ravioli tipici di qui, ma anche muscoli, acciughe, pesto e mesciua sono da non perdere.



Da quest'anno, per favorire i clienti, è possibile imbarcarsi su un catamarano in partenza dalla Spezia o da Lerici per raggiungere il locale via mare, prevedendo il ritorno entro le 00,30. Un ticket leggero andata e ritorno rende oltre il viaggio via mare oltreché gratificante anche economico grazie ad un accordo ad hoc, senza dover sopportare lo stress della ricerca di un parcheggio. L'Antica Osteria del Carugio si trova in Via Capellini, 66 a Portovenere. Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0187.790617 o via mail info@anticaosteriadelcarugio.it. Per entrare più nel dettaglio e per conoscere giorni ed orari di apertura date un'occhiata al sito.