A Sarzana il campus che ti connette con l'innovazione, la cultura e nuove opportunità

- Talent Garden Sarzana è un campus del gruppo Talent Garden, la più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, che oggi conta 23 campus in 8 Paesi. All’interno dei coworking del gruppo Talent Garden lavorano e si formano più di 3.500 innovatori, tra cui freelance, startup, agenzie, imprenditori, investitori, studenti e aziende di tutte le dimensioni.

Inaugurato nel febbraio del 2016, il Campus Talent Garden Sarzana è un Coworking che offre spazi di lavoro condivisi, spazi ufficio e aree comuni, un’ampia sala eventi che può ospitare oltre 100 persone e una sala corsi dove si realizzano attività di formazione. É il luogo ideale per chi desidera lavorare in un clima dinamico e stimolante, in cui instaurare nuove relazioni con altre figure professionali e realizzare nuovi progetti. Il campus è la chiave di accesso ad una rete di relazioni, di opportunità lavorative e alla community di talenti e innovatori più grande d’Europa.

In soli tre anni nel Campus di Sarzana sono nate e cresciute diverse collaborazioni che hanno dato vita a progetti importanti e di rilievo nazionale.

La Scuola di Fotografia Spazi Fotografici è stata progettata e sviluppata da Orianna Fregosi -Event Manager socia del Coworking e direttrice artistica del Festival Pop Eat - e Davide Marcesini, fotografo e abitante di Talent Garden Sarzana, in collaborazione con Doc Creativity, la rete della cooperativa Doc Servizi, che ha la sua filiale di La Spezia, proprio in Talent Garden Sarzana, rappresentata da Cristian Guzzon. La Scuola di Spazi Fotografici offre non solo corsi formativi e workshop, ma organizza anche Contrasti, una serie di incontri divulgativi sulla fotografia aperti al pubblico, che hanno visto tra i protagonisti personalità del calibro di Giovanni Chiaramonte, Ivo Saglietti e Daniele Barraco, e ha realizzato appuntamenti in collaborazione con lo CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma.

Giorgio Innocenti, titolare di Sinless Media Production, lavora nel Coworking dal primo giorno e ad oggi è videomaker ufficiale per Talent Garden Sarzana, docente dei corsi dell’Accademia 2klab, la prima accademia digitale spezzina in grado di formare giovani professionisti che avranno un altissimo tasso di occupazione in uscita, di Andrea Tiberti e Andrea Caruso, entrambi soci e fondatori del Coworking. Giorgio collabora anche all’edizione italiana di Campus Party, l’evento internazionale su innovazione tecnologia e creatività, con Davide Strozzi, Direttore Global Operations dell’evento, anch’egli socio fondatore di Talent Garden Sarzana.

Ex allievo dell’Accademia 2klab, Alessandro Ferretti oggi è grafico e Web Designer di Crea3ve, creatore del brand di abbigliamento Allone e collaboratore per il Campus, oltre che punto di riferimento nel suo ambito per tutti gli abitanti dello spazio. Grande metamorfosi invece per Michael Elisei che, arrivato al Campus come geometra tradizionale, ha ampliato le sue competenze grazie alla contaminazione col mondo Doc Servizi, per cui è diventato formatore per la sicurezza e pilota accreditato Enac per Doc Drones. Importante anche la collaborazione di Michael con MBA Marco Bernardini Architetto, socio fondatore di Talent Garden Sarzana e collaboratore sul nuovo PUC di Sarzana con Massimo Giuliani e Stefano Boeri, che lo sceglie per realizzare progetti comuni.

Anche Stamperie 3D, realtà presente nel Campus sin dagli esordi, che offre ai privati e a tutti i professionisti servizi di progettazione e stampa 3D, ha realizzato progetti personalizzati per lo stesso Campus e altre stampe commissionate direttamente da 2klab.

Le professioniste Rossella Giannini -Specialista di Marketing e Comunicazione Digitale- ed Eva Strozzi -Content Creator-, dopo essersi incontrate tra le mura del Campus hanno iniziato anche a collaborare insieme, offrendo alle aziende e allo stesso Campus servizi di marketing e comunicazione, copywriter e social media. Insieme hanno iniziato a curare la comunicazione dell’importante realtà culturale del territorio Amici della Musica Accademia Andrea Bianchi che ha una sua sede all’interno di Talent Garden Sarzana.



Per chi desidera fare come loro, diventare un nuovo abitante di Talent Garden Sarzana e ampliare le proprie prospettive di crescita lavorative, fino al 31 agosto è attiva la Promozione dell’Estate che prevede ad un costo vantaggioso una postazione di lavoro in area coworking fino a fine anno. La postazione non è solo una scrivania: connessione internet high speed, utenze e pulizie incluse, oltre a 5 ore al mese di sala meeting e 8 ore al mese da poter spendere negli altri campus del network fino alla fine del 2019 a poco più di 100 euro al mese. Un’occasione unica per entrare in una rete pronta ad accogliere e a far emergere il tuo talento.