"Riciclare rende più buoni", alle Terrazze continuano le iniziative a tutela dell'ambiente

- L‘iniziativa “Riciclare rende più buoni” in programma alle Terrazze, tutti i weekend dal 26 ottobre al 17 novembre, si inserisce in una serie di attività che il Centro ha organizzato negli ultimi mesi per sensibilizzare la comunità verso stili di vita ecosostenibili e per promuovere la salvaguardia del mare.

Nel mese di luglio, infatti, ha aderito al progetto LifeGate PlasticLess, diventando il primo centro commerciale in Italia ad “adottare” un Seabin, il sistema di raccolta dei rifiuti che galleggiano in mare capace di raccoglierne fino a 500 kg,

Ha poi ospitato il progetto “Mall For Sea” composto da laboratori educativi a cui hanno partecipato più di 1100 bambini e da una mostra con riproduzioni 3D di animali marini, vista da oltre 290.000 visitatori; mentre con l’Associazione “Per il mare” e il patrocinio del Comune della Spezia, Le Terrazze ha organizzato una giornata in barca con l’ausilio di esperte biologhe, per agire concretamente sulla presenza della plastica in mare, alla quale hanno partecipato 160 persone le cui prenotazioni sono terminate in meno di una settimana!



Anche Leone il Pesciolone posizionato nella food court che “mangia” le bottigliette di plastica dei visitatori, sta riscuotendo molto successo! Grazie a questa struttura è possibile conferire in modo responsabile più di 150kg di bottigliette di plastica.

Inoltre, l’amministrazione locale è sempre attiva per supportare tutte le attività del Centro. I progetti “Seabin” e l’uscita in barca “Puliamo il mare” sono stati patrocinati rispettivamente dai Comuni di Porto Venere e della Spezia. Anche per la campagna “Riciclare rende più buoni” il Comune della Spezia e Acam Ambiente daranno il loro apporto. Infatti, grazie al Patrocinio concesso per tale iniziativa, supporteranno il Centro nella gestione e nello smaltimento delle bottigliette che verranno raccolte attraverso questa attività promozionale, fornendo degli appositi cassoni per la raccolta delle stesse e del personale per il relativo recupero e corretta eliminazione.



Grazie agli operatori municipali, il sistema delle Terrazze per la gestione e raccolta dei rifiuti, ha consentito un incremento del tasso di corretto riciclaggio e smaltimento rifiuti dell’intero centro. Anche l’operazione “Riciclare rende più buoni”, ha una dinamica studiata appositamente per promuovere la salvaguardia dell’ambiente. Infatti, ogni visitatore che consegnerà alle hostess un minimo di due scontrini, emessi nella stessa giornata, per un importo complessivo pari o superiore a 30 euro e almeno una bottiglietta di plastica da riciclare (fino ad un massimo di 10), riceverà in omaggio un buono da 10 euro da spendere in qualsiasi store del centro commerciale. La campagna promozionale è valida fino al 1° dicembre 2019.

Mentre, durante la settimana, oltre al coinvolgimento delle scuole attraverso attività di sensibilizzazione e attivazione per ridurre e riciclare la plastica in modo corretto con la presenza straordinaria del corpo della Guardia Costiera, sarà possibile visitare la mostra “Ocean Sole Africa” le cui opere d’arte sono state create da diversi artisti recuperando vecchie infradito raccolte nelle spiagge del Kenya.