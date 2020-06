- È stato riaperto oggi il bando allievi per il corso per “Operatore Polivalente Agricoltura e Manutenzione del Territorio”, interessante iniziativa con la quale si intende formare delle professionalità in grado di acquisire le competenze richieste dalle aziende agricole e dalle aziende che si occupano di gestione e manutenzione del terreno nel territorio spezzino. Il corso è diretto a 20 allievi - disoccupati/inoccupati o sotto occupati nella fascia di età compresa tra i 25 e i 39 anni, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso dell’obbligo scolastico, con una riserva di posti garantita del 20 % all’utenza femminile.



L’idea innovativa è quella di formare due figure distinte, attivando una prima parte del corso in comune per poi proseguire in due percorsi distinti. La prima avrà competenze orientate verso le lavorazioni orticole, sugli alberi da frutto, sulla vite e l’olivo ma anche con capacità’ relative alla cura degli animali e in linea con le necessità delle aziende agricole del territorio, che data la loro strutturazione di piccole dimensioni e multifunzionali, necessitano di figure polivalenti (profilo Operatore agricolo). La seconda figura avrà competenze più orientate alla gestione del territorio, del verde, delle lavorazioni per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico (profilo di Addetto piccole costruzioni edili e manutenzioni terreni). La durata dell’esperienza formativa per entrambe le figure è pari a 420 ore, di cui 100 di stage, che si svolgeranno in aziende tipiche del territorio, cui seguiranno anche 6 mesi di tirocinio retribuito per ognuno degli allievi selezionati.



Il corso rilascia inoltre un attestato di frequenza per le 420 ore teorico – pratiche, è finanziato sul PIANO

TERRITORIALE DGR 344 DEL 30/04/2019 A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE I - Occupazione) “Fabbisogni formativi per sviluppo economico

del territorio (Piano territoriale) – Comune della Spezia” – ASSE 1, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8i -

OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.1 ed è interamente gratuito- Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare la domanda di iscrizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo IS.FOR.COOP, via Monteverdi 117, 19122, anticipando la domanda, in regola con la marca bollo, alla mail info.laspezia@isforcoop.it a far data dal 22 GIUGNO 2020 fino alle 12 DEL 17 LUGLIO 2020. Tutte le informazioni sulla documentazione da allegare, e le informazioni specifiche sui contenuti del corso, sono contenute nel Bando pubblico, qui pubblicato, e nella scheda informativa, presente insieme al bando ed alla documentazione scaricabile nel sito di Isforcoop: www.isforcoop.it. Si

possono inoltre avere informazioni, inviando un messaggio al n. Tel. 3290148185 indicando il riferimento al bando e un recapito al quale essere richiamati; o inviare una richiesta alla e-mail info.laspezia@isforcoop.it