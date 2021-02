“0187” il brand 100% made in Spèza

- “0187” è un progetto made in Spèza avviato da Mattia, uno spezzino doc innamorato del territorio in cui vive e appassionato di graphic design e social network. Il nome ovviamente richiama il prefisso della nostra provincia, che genera un senso di identità a chi indossa qualche suo prodotto. Questo marchio nasce durante il primo lockdown e viene lanciato subito dopo il via libera alla “normalità”. Nonostante il periodo particolare e difficile, per le attività commerciali, Mattia non si demoralizza e con forza di volontà lancia il brand “0187” sul mercato in primavera. Questo marchio in stile semplice e spartano, proprio come i liguri in genere, rende omaggio alle tradizioni della nostra regione e della nostra città; piatti tipici come i muscoli, la fugassa, la fainà, e frasi del dialetto che oramai è sempre più dimenticato; ma anche grafiche con gli elementi raffigurativi di Spezia, come il faro rosso, ed un tuffo nei ricordi da bambini con i grilli dei giardini (chi di noi da fante non ci ha fatto un giro?!).



I prodotti principali di “zerounottosette” sono tessili, come magliette felpe e calzini di cotone, rigorosamente con grafiche e scritte che riescono a strappare un sorriso a coloro che li notano nelle vetrine dei negozi locali. Inizialmente i prodotti sono stati distribuiti da “L’armadio della Ci” un negozio del centro storico, per supportare gli shop locali, ma per rimanere aggiornati con i tempi attuali, questi ultimi possono anche essere acquistati online, tramite ecommerce.

Quindi se siete stufi dei soliti brand noti e delle oramai onnipresenti catene nei centri commerciali, “0187” è una valida opzione km zero, che utilizza materiali ecosostenibili, quali cotoni 100% organici, che rispettano l’ambiente, bene oramai sempre più prezioso.



Per farvi un’idea, dell’identità e dello spirito di questo local brand, date un’occhiata alla loro pagina Instagram dove potrete visualizzare, ovviamente tutti i prodotti, ma anche ripassare, perché no, con ironia, le frasi e le parole del dialetto spezzino che si stanno, purtroppo, perdendo con il passare del tempo. I prodotti hanno un aggiornamento costante, per non risultare mai banali e ripetitivi, e Mattia ha intenzione di sfoderare costantemente grafiche innovative ma sempre legate alla storia del nostro splendido golfo!