Via alla 32esima edizione del Trofeo Mariperman

Golfo dei Poeti - La cerimonia d’inaugurazione del 31° Trofeo Mariperman ha avuto luogo oggi 21 settembre nella Baia delle Grazie di Porto Venere. La cerimonia è stata aperta dall’esibizione della Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, diretta dal Mastro Luogotenente Vito Ventre che ha eseguito l’inno nazionale e alcuni brani di repertorio. Ha quindi preso la parola il comandante di Marina Nord l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio che dopo aver elogiato l’esibizione della banda ha sottolineato il connubio esistente tra mare e sport in particolare quello della vela. Un connubio che ha il compito di affratellare la nazione con il mare, compito di cui la Marina si fa carico ogni giorno. A seguire il Direttore del CSSN, l’Ammiraglio Ispettore Rosario Gioia Passione, ha ringraziato la Regione Liguria e i comuni del Golfo per il patrocinio concesso alla manifestazione, ha quindi proseguito illustrando i primi eventi svoltisi in mattinata i laboratori scientifici per ragazzi e le regate del Campionato Italiano 2.4mR e sottolineare la vocazione di solidarietà e sviluppo che connotano la manifestazione. I laboratori, che nascono dalla volontà condivisa con gli enti di ricerca presenti nel Golfo dei Poeti di avvicinare i più giovani alla scienza e al mare, hanno ospitato oltre 150 ragazzi delle scuole spezzine di diversi gradi. Le imbarcazioni dei 2.4mR, nate per permettere anche ai portatori di handicap fisici di poter regatare, si sono scontrate per la prima delle tre giornate di regata, in testa al momento Nicola ReDavid presidente della classe.



È poi intervenuto il Sindaco di Portovenere Matteo Cozzani che sottolinea come la vela sia uno degli sport più belli del mondo e come ben si sposi con la configurazione del Golfo augurandosi di poter continuare la collaborazione con la Marina e il Comitato per portare avanti questo evento. Il presidente del Comitato dei Circoli Velici del Golfo Giorgio Balestrero, memoria storica della vela nel Golfo ha ricordato come tutto il golfo sia legato al mare anche a livello economico, con il porto mercantile, la cantieristica, il turismo nautico e come le regate siano anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio. Un augurio finale per i più di 70 giovani ragazzi della classe Optimist che si sfideranno nella giornata di domenica e che sono il futuro di questo sport.



La manifestazione è continuata con la cerimonia del taglio del nastro da parte della Senatrice Stefania Pucciarelli. Il numeroso gruppo di partecipanti si è quindi recato a visitare le imbarcazioni d’epoca ormeggiate lungo la banchina. Lungo il percorso i presenti si sono fermati presso il Cantiere della Memoria per scoprire la storia del meticoloso restauro dell’imbarcazione Forban 5 che l’ha riportato al suo primigenio splendore.



Ultimo evento della serata l’inaugurazione alla mostra organizzata presso il Convento degli Olivetani a cura del C.V. Giosuè Allegrini, direttore del Museo Tecnico Navale della Spezia, con lo scopo di coniugare la forte vocazione marinaresca del Golfo della Spezia con il profondo legame instauratosi tra il territorio rivierasco e la Marina Militare. Partendo dal folder dell’Ufficio Storico M.M., il curatore il ha stimolato la creatività di alcuni artisti, di notorietà nazionale, che su di esse sono intervenuti reinterpretando, in chiave contemporanea e originale, il binomio Arte e Cultura Marinaresca. Tra gli artisti partecipanti: Xante Battaglia, Julien Blaine, Giuseppe Frascaroli, Nicoletta Gatti, Ruggero Maggi, Mauro Manco, Lamberto Pignotti, Antonio Riello, Gianni Testa, Federica Stricher, Francesco Vaccarone.



Nei prossimi giorni il Trofeo continuerà le sue attività con i laboratori per ragazzi, le regate delle imbarcazioni d’epoca e moderne e con la veleggiata del Vela Cup. Sabato inoltre i ragazzi del reparto neuropsichiatrico infantile avranno la possibilità di veder le regate dal vivo a bordo della Goletta Pandora. Domenica invece in collaborazione con il CAMS prenderanno parte alla manifestazione le auto d’epoca prodotte dal 1927 al 1959. La mattina visiteranno La Spezia presso Molo Italia dalle 10 alle 12, mentre saranno visibili a Lerici dalle 12.30 alle 16 per poi recarsi alle 17 a Le Grazie in occasione della cerimonia di chiusura del Trofeo.

Il programma completo degli eventi del 31° Trofeo Mariperman è presente sul sito www.trofeomariperman.it