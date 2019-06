Veleggiata dei Muscoli, è il tempo dei ringraziamenti

Golfo dei Poeti - La 1° Edizione della Veleggiata dei muscoli presso la Borgata del Fezzano, si è conclusa con un successo davvero superiore alle più rosee aspettative degli organizzatori. Ben 67 imbarcazioni, di ogni genere e dimensione, si sono presentate sulla linea di partenza per dare vita ad un evento velico senza precedenti, riempiendo il Golfo di vele e, soprattutto, di allegria. Condizioni meteo perfette hanno consentito agli oltre 340 appassionati imbarcati complessivamente, di effettuare una bella navigazione sulla rotta Levante-Isola del Tino-Ponente e rientro a Fezzano. L'evento a mare è stato impreziosito dagli incroci con le magnifiche barche partecipanti alla 2° edizione Vele d'Epoca che si svolgeva contestualmente a Le Grazie.

"Lo spirito dell'iniziativa è stato colto nel modo più positivo ed efficace da tutti coloro i quali hanno aderito a questa manifestazione concretizzando l'obiettivo che ci eravamo posti. I nostri ringraziamenti vanno quindi a: La Borgata del Fezzano, per aver sposato fin dal primo momento il progetto e che , tramite l'impegno dei suoi residenti ed operatori turistici e commerciali, ha creato un clima di accoglienza perfetto Gli armatori e gli equipaggi, che hanno creduto nell'iniziativa e con la loro presenza hanno riempito il paese ed il Golfo di vele e buon umore. Tra questi un ringraziamento particolare a chi è venuto anche da molto lontano. Abbiamo infatti avuto l'onore di accogliere barche provenienti da Loano, Savona, Genova, Cecina, Pisa e Livorno. Il Comune di Porto Venere, che, nelle persone responsabili degli eventi, ha fornito una insostituibile collaborazione e dato il Patrocinio all'evento. La Capitaneria di Porto della Spezia, che ha dato l'autorizzazione, normalmente non disponibile, per disegnare il campo di Veleggiata con partenza ed arrivo davanti al Borgo del Fezzano. Grazie ai numerossimi sponsor è stato possibile premiare ogni singola imbarcazione partecipante alla Veleggiata", dicono gli organizzatori.

"Una menzione particolare al Circolo della Vela Erix di Lerici, con la quale, per la prima volta , si è realizzata una partnership per la promozione di eventi velici e che ha partecipato con oltre 10 imbarcazioni alla nostra veleggiata. Altra doverosa menzione al Comitato di Regata delle Vele d'Epoca di Le Grazie con le quali si è collaborato attivamente per la gestione dei due eventi contemporanei e che hanno fornito una preziosa assistenza logistica sul percorso".