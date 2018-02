Vela e cetacei, con tappa a Lerici

Ad aprile la quindicesima edizione della regata dedicata ai mammiferi marini.

Golfo dei Poeti - La scorsa settimana Lerici è entrata ufficialmente nell'accordo Pelagos, il virtuoso patto che ha portato alla nascita del Santuario dei cetacei, un paradiso di biodiversità marina incastonato tra i litorali di Francia, Principato di Monaco, Liguria, Toscana e Sardegna. E ai cetacei è dedicata una regata - l'edizione 2018 sarà la numero quindici - che tocca proprio Lerici, e che è organizzata da Vela mare ssd in collaborazione con i lericino Circolo Erix e con il Club Nautico Marina di Carrara. Tra gli inventori, nel 2004, della Regata, l'asso della vela Giovanni Soldini, sarzanese d'adozione.



L'evento, che si articola tra sport, cultura, ambiente e intrattenimento, intende focalizzare l'attenzione sulle risorse naturali dei nostri ecosistemi attraverso la scuola e la pratica sportiva. E c'è un concorso grafico collegato alla regata, rivolto alle scuole e con obbiettivo avvicinare i giovani al tema della delicatezza dell'ecosistema marino, che in palio mette una giornata in barca per l'avvistamento cetacei con i biologi marini.



Le danze si apriranno il 2 aprile, con una regata costiera di riscaldamento che da Viareggio arriverà a Lerici. Il 6 aprile sarà il momento della 'Rotta delle balene' da Marina di Carrara verso la Corsica, con ritorno: 145 mila in tutto. Terzo atto, il 7 e l'8 aprile, la 'Rotta dei delfini' in partenza da Marina di Carrara: regate costiere da 25 miglia sabato e da 15 domenica.

Per ogni informazione su questo bell'appuntamento dedicato allo sport e all'ambiente, contattare la segreteria Vela Mare ssd al numero 3272264388 o alla mail info@circolovelamare.it