Vela Day, una giornata per tutti quelli che vogliono provarci

Golfo dei Poeti - Avete mai provato ad andar per mare portati dal vento? Domenica 2 giugno, in occasione del Vela Day promosso contemporaneamente dalla FIV in tutta Italia, la Lega Navale Italiana di Lerici organizza una giornata nel corso della quale i visitatori potranno disporre di materiale promozionale e provare una uscita a vela insieme ad esperti. L’obiettivo della giornata di Vela è anche raccogliere un numero significativo di tesserati.



Dal 2018 la Lega Navale Italiana di Lerici ha ottenuto l’affiliazione diretta alla Federazione Italiana Vela (FIV), come Gruppo Dilettantistico Vela LNI Lerici. Questo consente alla sezione una maggiore autonomia nell’attestare le attività sportive e organizzare in proprio le previste regate veliche sociali, nonché di emettere tssere FIV a tutti i gli associati che ne facessero richiesta. Nel corso della manifestazione i visitatori potranno disporre di materiale promozionale e provare una uscita a vela insieme ad esperti; l’obiettivo della giornata di Vela è anche raccogliere un numero significativo di tesserati.



A Lerici la giornata sarà organizzata in collaborazione con il Circolo Erix che posizionerà un gazebo presso la sua sede in fondo al molo, destinato ad accogliere i visitatori, ad effettuare le registrazioni e a gestire il materiale promozionale. Inoltre il circolo metterà a disposizione dei ragazzi un simulatore del vento in modo che i giovani possano salire su una imbarcazione Optimist e provare a terra le emozioni di un veleggiata con tanto di virate. Nello stand gli istruttori federali spiegheranno i corsi estivi per giovani da 6 a 14 anni che partiranno a metà giugno.