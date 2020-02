Una nuova palestra per la borgata del Muggiano, la festa e la presentazione degli equipaggi

Golfo dei Poeti - Festa per la borgata del Muggiano che ieri ha tagliato ufficialmente il nastro della nuova palestra dove gli atleti si prepareranno per la disfida remiera. La struttura, completamente rinnovata e costituita da moduli, è stata intitolata a Duilio Ruggeri ex presidente della borgata scomparso nell'agosto 2018. Per ricordarlo è stata affissa anche una targa scoperta dalla moglie. Un pomeriggio con e per la borgata alla quale hanno partecipato il sindaco Paoletti e

Il presidente Massimo Gianello ha detto: "E' stato molto emozionante, siamo felici di avere questa nuova struttura. Il costo è di 80mila euro e il Comune di Lerici ci ha aiutato finanziariamente per sostenere la spesa".