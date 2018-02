Una domenica di pedali e sorrisi per il Trittico di Montemarcello

Golfo dei Poeti - Una bella giornata di sole e tanti sorrisi per tutto il percorso: questo il biglietto da visita per il Trittico di Montemarcello, la cicloturistica di esordio per la neonata società ciclistica PGS Orange Blue, dove per PGS si intende “Passione, Gambe e Solidarietà”.

Infatti passione e gambe sono stati gli ingredienti principali che hanno spinto anche quest’anno per il “classico d’inverno” oltre 140 atleti ad affrontare i 1000 metri di dislivello che offriva il percorso che ha attraversato tutte le tre salite del Parco di Monte Marcello. Un ricco ristoro con i prodotti del Salumificio Pignone, il pacco gara e il premio offerto dal negozio Decathlon Santo Stefano di Magra e il buffet finale nella sede del River di Arcola sono state le ciliegine sulla torta di una giornata speciale che ha premiato la società Bike Station/Spezia Triathlon come il gruppo più numeroso.

La società PGS Orange Blue e l’agenzia Sun Times, ringraziano tutti coloro che sono intervenuti e invitano tutti i ciclisti spezzini alla 100 km della seconda domenica di Luglio dove la solidarietà, finalmente, la farà da padrona.