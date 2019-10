Una capolista se ne va, è la Fezzanese prima in serie D

Golfo dei Poeti - Un inizio di campionato aldilà di ogni più rosea aspettativa e, in effetti, chi se la sarebbe mai aspettata una Fezzanese più in alto di tutti dopo sette giornate di campionato. E così se per lo Spezia, due categorie più sopra, i tempi sono veramente duri e il piatto piange, la seconda realtà calcistica della nostra provincia sogna.



Quando al 26° del primo tempo di Fezzanese - Verbania il giovane centrocampista Filippo Dell'Amico, per altro formatosi fino alla Primavera proprio nelle giovanili aquilotte, ha raccolto la respinta del portiere Russo e ribadito in rete di testa il pallone che è valso la vittoria sui biancocerchiati piemontesi di sicuro non si poteva immaginare che la sua rete avrebbe proiettato il piccolo borgo di Fezzano, circa 670 anime nel comune di Portovenere, in testa al Girone A di Serie D.



La squadra di mister Sabatini, trascinata da Diallò centravanti liberiano classe '97 con sulle spalle il N°14 e da Addiego Mobilio fantasista mancino la scorsa stagione alle dipendenze di mister Antonio Soda in Serie C al Gozzano, dopo sette giornate guida la classifica del campionato con 15 punti mettendo alle sue spalle squadre blasonate come Prato, Sanremese, Savona e Lucchese. Rispetto ai rossoneri toscani falliti quest'estate e ripartiti dalla D ha totalizzato già più del doppio dei punti.



In attesa che lo Spezia si riprenda e spicchi definitivamente il volo nel torneo cadetto c'è una squadra della provincia che tiene alta la bandiera spezzina nel calcio...



Tabellino



Fezzanese – Verbania 1 – 0

Marcatore: 26° Dell’Amico



Note: ammonito Fortis (V), Colombo (V) e Monacizzo (F), angoli 9 – 11, rec. 0’ e 5’



Fezzanese (4 – 3 – 3): Greci, Castagnaro, Zavatto, De Martino, Bongiorni (90° Saporiti), Dell’Amico (73° Bonfiglioli), Monacizzo, Cantatore(73° Gavini), Diallò, Addiego Mobilio (87° Terminello), Valente (61° Grasselli). All. Sabatini

A disp.: Moscoloni, Zappelli, Campagni, Tivegna.



Verbania (5 – 3 – 2): Russo, Fortis (58° Austoni), Ottina (83° Lonardi), Bellini (73° Piraccini), Pezzati, Gatti, Cecon, Musso (83° Corio), Ibe, Margaroli (60° Gambino), Colombo. All. Galeazzi

A disp.: Strola, Bottazzi Trentani, Manti, Ramponi.



Arbitro: Sig. Giacomo Casalini di Pontedera

Assistente N°1: Sig. Duccio Angelini di Empoli

Assistente N°2: Sig. Massimo Vagheggi di Arezzo







Guido Lorenzelli