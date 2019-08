Una bracciata dopo l'altra Tempesta punta al triplete

Golfo dei Poeti - Quelle di Lord Byron sono per molti solo leggenda, le bracciate di Nicola Tempesta invece hanno testimoni oculari da vantare. E poi ci sono le medaglie. Quelle vinte alla piscina della Sturla per i Campionati italiani assoluti di nuoto in acque libere: oro nella 2.5km e l'argento nella 5km in tasca alla Rari Nantes. Nel golfo di casa lo spezzino ventenne per adesso ha tagliato il traguardo per primo alla Palmaria Island e alla Coppa Byron. Non una novità a dire la verità. La novità è che da quest'anno le tre competizioni di fondo in mare aperto assegnano il titolo della Gulf Race. Manca solo il Trittico Santerenzino del 24 agosto per chiudere i conti.



Come mai un ragazzo sceglie questo sport? Tu da quanti anni lo pratichi?

"Come la maggior parte dei ragazzi che fanno parte di questo mondo anche io da bambino sono stato 'buttato' in acqua dai miei genitori che volevano imparassi a nuotare. Avevo circa 5 anni, adesso ne ho venti. Sono state tante le volte in cui dicevo ai miei che non volevo più fare i corsi, ma alla fine grazie agli amici che ho conosciuto in piscina non ho mai smesso. Poi, crescendo, all’amicizia si è aggiunta la competizione, che adesso anima ogni metro che facciamo in allenamento".



Hai ottime chance di diventare il 'Re del Golfo', ancora una gara e potresti essere incoronato. Ti senti un po' sotto pressione?

"Si, per adesso sono primo in classifica generale e manca una sola tappa, il Trittico Santerenzino. Nelle due tappe precedenti (Palmaria Island e Coppa Byron) sono riuscito a vincere e attualmente ho il punteggio pieno. Vediamo come andrà nell’ultima tappa... La pressione c’è sempre ad ogni gara, pensare di portarsi a casa il titolo è emozionante. Ci vuole una buona preparazione per affrontare queste gare, specialmente nella Byron dove gli avversari principali erano i miei due compagni di allenamento Andrea Bianchi e Francesco Ghettini, che sono due ossi duri".



Durante la Coppa Byron, vinta ancora una volta hai avuto un momento in cui pensavi di non farcela?

"Su otto chilometri di gara c'è stato anche più di un momento di difficoltà. È sempre stata la gara regina del territorio spezzino ed è considerata tale anche in ambito nazionale per il nuoto di fondo. Quindi è sempre una gara impegnativa e i momenti difficili sono arrivati subito dopo la partenza con la fuga laterale di Ghettini, che siamo riusciti a ricucire, e poi alla fine della diga quando Bianchi ha tentato a sua volta di allungare staccandoci. Per fortuna sono riuscito a rimanere attaccato a loro e giocarmela sullo sprint, dove avevo maggiori possibilità".



Quando hai realmente capito invece di potercela fare?

"Quando a 200 metri dalla fine sono riuscito a risalire dalla terza alla seconda posizione e Bianchi ha dato uno strappo ho subito pensato di essere tagliato fuori. Però ormai ero arrivato alla fine con loro ed era il momento di provarci, quindi testa sotto, ho inserito le gambe e ho staccato la testa. A cinque metri dall’arrivo ormai era fatta, anche se continuavo a guardare dietro... mai dire mai!".



Palmaria, Byron e tanti altri successi a soli 20 anni. Il segreto?

"Se c’è un segreto devo ancora scoprirlo anche io! A parte gli scherzi, il segreto è essere pronti a faticare e spingersi al limite ogni giorno. Ci alleniamo quattro o cinque ore al giorno tutti i giorni tranne la domenica e facciamo tanti chilometri. È molto dura, ma la competizione che c'è anche durante la settimana ti tiene sul pezzo. Facciamo a sportellate per mettere la mano davanti quindi alla fine ci divertiamo".



Cosa consigli ai più piccoli che vorrebbero intraprendere questo sport?

"A loro dico solo di divertirsi. Se trovano serenità e felicità nel nuotare ben venga. L’amicizia in questo sport è alla base quando si è bambini. Crescendo vale la stessa cosa, sempre amici, ma quando si entra in acqua... siamo avversari!".