Una Byron mozzafiato, chi vince lo fa per questione di decimi

Golfo dei Poeti - Un'ora ventinove minuti e venticinque secondi. E' di Nicola Tempesta il miglior tempo assoluto della Coppa Byron 2019. L'atleta della Rari Nantes Spezia, già trionfatore un anno fa, la spunta dopo una grande gara sull'altro favorito Andrea Bianchi e su Francesco Ghettini, anche loro in quota Rari Nantes, e il loro divario ha dell'incredibile per quanto sia striminzito: una manciata di decimi di secondo decide la classifica finale dell'attesissima e fascinosa gara di nuoto che unisce ogni anno idealmente i borghi di Porto Venere e Lerici, come secondo leggenda avrebbe fatto George Byron ai tempi della sua brevissima permanenza nell'estremo levante della Liguria. Ma il poeta maledetto quella "sfacchinata" non l'ha in verità mai fatta a differenza dei trecento eroi di giornata che hanno sfidata anche una mattinata da tregenda pur di non mancare ad un appuntamento al quale si erano allenati con impegni nei mesi scorsi. Fra le femmine miglior tempo per Sophie Callo, che chiude davanti a Rebecca Palanti e Camilla Viganó.



Assoluti maschile:

Nicola Tempesta 1.29.25

Andrea Bianchi 1.29.27

Francesco Ghettini 1.29.35



Assoluti femminile:

Sophie Callo 1.41.04

Rebecca Palanti 1.44.34

Camilla Viganó 1.54.55



Atleti master

Lorenzo Martini (Lerici Sport) 1.42.44

Antonio D’Aria (Lerici nuoto master) 1.43.46

Pietro Barbagelata (Lerici Sport) 3^ master della sua categoria

Laura Cinelli (Lerici Sport) 3^ classificata M35

Angela Stefani (Lerici Sport) categoria M50