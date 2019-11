Un giovane allenatore americano per la Landini Lerici

Golfo dei Poeti - La Landini Lerici ha voluto intraprendere la nuova stagione cestistica regalando ai propri ragazzi un contatto con il basket americano. Da qui, l’invito a un giovane e rampante coach di New York, il 23enne Cameron Hoo; peraltro amante dell'Italia e pertanto entusiasta dell’occasione di tale esperienza.

Hoo, il quale ha al proprio attivo già un numero di circa 5000 atleti allenati, dopo aver iniziato a divulgare pallacanestro già all’età di 17 anni nella contea di New York: poco più che maggiorenne ha affiancato quale assistente diversi coach nell'ambito della First Division della Ncaa (National Collegiate Athletic Association). "Siamo certi – ha commentato il presidente “landiniano” Enrico Scirocco - che presto lo vedremo come primo allenatore sfidare magari Rick Pitino o i Duke di Mike Krzyzewski".



Dopo aver volato da New York a Roma e qua raccolto dalla dirigenza lericina, Cameron ha alloggiato per tre notti ospite del MiraMare di Tellaro, gli allenamenti si sono tenuti in modo serrato tutto il weekend dalla mattina al pomeriggio inoltrato. L’evento è stato possibile grazie anche al sostegno delle due società Abex srl e Assidal Servizi srl, sono stati coinvolti nei tre giorni circa 30 atleti; fra ragazze e ragazzi di classe dalla 2005 alla 2007. Entusiasti i fanciulli, i quali hanno già chiesto di poter presto ripetere il tutto, ma anche gli allenatori della Landini che hanno potuto così apprendere nuove tecniche d’allenamento. Raggiante il medesimo sindaco lericino Leonardo Paoletti.



Infine tempo fa la Landini ha ufficializzato il proprio organigramma tecnico per la stagione 2019/20…

Under 14 Elite e Under 13 Regionale

Allenatore Giuseppe Della Godenza

Assistente Andrea Cabani

Minibasket (tutte le categorie sia maschile che femminile)

Responsabile tecnico Giuseppe Vanacore



Allenatori

Esordienti 10/11 anni - Andrea Cabani

Aquilotti e Gazzelle 9/10 anni - Giuseppe Vanacore

Scoiattoli e Libellule 7 /8 anni - Giuseppe Vanacore, Giuliano Barella, Sergio Cuccolo

Pulcini e Paperine 5/6 anni - Giuseppe Vanacore e Chiara Mondini