Un altro tifo è possibile. Dalla Spezia a Osnago con Musa e Radio Zero

Golfo dei Poeti - Una storia che dalla provincia della Spezia arriva a Osnago a Lecco per la manifestazione "Un altro tifo è possibile". La vicenda è legata al giovane sportivo Musa, oggi in forza alla squadra amatoriale lericina U.S. La Serra (neo promossa in seconda categoria), che a settembre sarà valutato da una commissione che deciderà se potrà ottenere lo status di rifugiato. Nell'attesa però Musa ha fatto tanto, si è dedicato anche allo sport e comincerà la preparazione atletica per Fezzanese, società calcistica ora militante in serie D.

Oggi pomeriggio La Serra, Musa compreso, hanno partecipato e vinto al torneo di calcio a sette che si è tenuto in provincia di Lecco, a Osnago appunto, nell'ambito di una giornata antirazzista organizzata dal circolo Arci La Lo.Co con il contributo e il patrocinio del Comune di Osnago dei comuni di Lomagna, Cernusco Lombardone e Carnate, in collaborazione con Uisp Lariano TOP Sporting Club.



In campo si sono dati battaglia, oltre alle lumaghe amaranto, Lokomotiv, Bokkaloco, Audace Osnago e Deportivo Migrantes. "Una giornata intera per ribadire il nostro no al razzismo, no alle discriminazioni e dire si ad un nuovo modo di vivere il tifo,ad una nuova cultura sportiva con un Torneo di Calcio Antirazzista con le realtà del territorio e non,impegnate nei temi dell’inclusione sociale,dell'accoglienza come le realtà associative o quelle sportive", spiegano gli organizzatori. A chiudere la giornata il concerto dei Radio Zero, storica band di Lerici.