Ultime buche del 2018 al Golf Club Marigola

Golfo dei Poeti - 36 buche per le Finali dei Campionati Sociali individuali al Golf Club Marigola di Lerici segnano la chiusura dell’anno Sociale 2018.



Nel Circolo lericino si sono sfidati Dritan Nelaj e Walter Antonini per la 1^ categoria e Morini Fabio e Maurizio Denitto per la 2^ categoria .



In 1^ categoria ha prevalso Dritan Nelaj mentre nella 2^ categoria Fabio Morini.



Nella classifica Eclettica: 1^ categoria ritroviamo a pari merito Dritan Nelaj e Walter Antonini (foto) con 39 colpi, Carlo Alluisini vincitore della 2^ categoria con 43 colpi e Adriana Formica vincitrice della classifica lady con 53 colpi.



La premiazione dei Campioni Sociali si è svolta domenica 16 dicembre in occasione della tradizionale cena Sociale presso il Ristorante Golf Venere Azzurra.